Ghana jalgpalliliit vallandas koondise peatreener Otto Addo kõigest 72 päeva enne MM-finaalturniiri, kus Ghana kuulub samasse alagruppi Inglismaa, Horvaatia ja Panamaga.

Addoga otsustati hüvasti jätta pärast sõprusmängus Saksamaalt saadud 1:2 kaotust. See oli Ghana jaoks sõpruskohtumistes neljas järjestikune kaotus, vahendab Soccernet.ee.

Saksamaal sündinud, aga mängijana Ghana koondist esindanud Addo alustas koondise peatreenerina oma teist ametiaega 2024. aasta märtsis. Tal ei õnnestunud meeskonda tüürida 2025. aasta Aafrika meistrivõistluste finaalturniirile, küll aga suudeti jõuda varsti algavale MM-finaalturniirile.

Uue peatreeneri nime Ghana veel ei teatanud.

31.03

Orlov skooris kauglöögist, U-21 koondis kaotas napilt Šveitsile

31.03

Tottenham sõlmis uue peatreeneriga pika lepingu

31.03

Ghana vallandas 72 päeva enne MM-finaalturniiri peatreeneri

31.03

EM-iks valmistuv U-17 koondis jäi tasavägises mängus alla Inglismaale

31.03

U-19 jalgpallikoondis kaotas Helsingis Ukrainale

31.03

Henn Rwanda mängust: eesmärk oli noortele võimalus anda

31.03

Kahe väravaga säranud Šapovalov tõi koduklubile olulise võidu

30.03

Eesti jalgpallikoondis kaotas FIFA turniiri finaalis Rwandale

30.03

VIDEO | Rwanda lõi Eestile mõlemal poolajal värava

30.03

Valgevenega mängimisest loobunud jalgpallineiud alistasid Leedu kindlalt

sport.err.ee uudised

31.03

Käsipalli meeste meistriliiga jätkub kolme kohtumisega

31.03

Orlov skooris kauglöögist, U-21 koondis kaotas napilt Šveitsile

31.03

Tottenham sõlmis uue peatreeneriga pika lepingu

31.03

Ghana vallandas 72 päeva enne MM-finaalturniiri peatreeneri

31.03

Norras baasi vahetav Kristjan Ilves: hüppemäel tuleb muutusi teha Uuendatud

31.03

ETV spordisaade, 31. märts

31.03

Tartu Bigbank sai otsustavas mängus võidu ja pääses finaali Uuendatud

31.03

Eesti võimlemisliidu president pani ameti maha

31.03

Malõgina piirdus Prantsusmaal avaringiga

31.03

EM-iks valmistuv U-17 koondis jäi tasavägises mängus alla Inglismaale

31.03

Naiste korvpallikoondis sai järgmise EM-valiksarja vastased teada

31.03

Martinson: spordirahvas on lõhenenud ja probleemid on suured

31.03

Novosjolov: organisatoorset jama on olnud tunduvalt rohkem kui sisulist tööd

31.03

U-19 jalgpallikoondis kaotas Helsingis Ukrainale

31.03

Colorado saatis väravaterohkel mängupäeval Calgary väravasse üheksa litrit

31.03

Eesti supermoto sõitjad noppisid esimeselt MM-etapilt punkte

31.03

Henn Rwanda mängust: eesmärk oli noortele võimalus anda

31.03

NBA tahaks ikkagi Euroliigaga koostööd teha

31.03

Tänak: Eesti ralli tulevik on heades kätes

31.03

Spordiliidu Jõud peasekretär: otsustavad need, kes ise sporti ei korralda

loetumad

31.03

Sõõrumaa: EOK juhatus valab õli tulle ja valib pooli

30.03

Eesti jalgpallikoondis kaotas FIFA turniiri finaalis Rwandale

30.03

Varnavskaja: võib-olla juhtub nii, et pretendeerime veelkord OM-il osalema

30.03

Selevko ja Varnavskaja ISU auhinda ei saanud

31.03

Martinson: spordirahvas on lõhenenud ja probleemid on suured

31.03

Korvpalliliit jääb Kaljulaidi osas neutraalseks: olukord ei paraneks

31.03

Tänak: Eesti ralli tulevik on heades kätes

30.03

Tiit Karuksi kuukommentaar: õhustik kisub vägisi mürgiseks

29.03

Kaljulaid: ükski eesmärk ei saa sportlasest olulisem olla

31.03

Norras baasi vahetav Kristjan Ilves: hüppemäel tuleb muutusi teha Uuendatud

