Ghana vallandas 72 päeva enne MM-finaalturniiri peatreeneri

Addoga otsustati hüvasti jätta pärast sõprusmängus Saksamaalt saadud 1:2 kaotust. See oli Ghana jaoks sõpruskohtumistes neljas järjestikune kaotus, vahendab Soccernet.ee.

Saksamaal sündinud, aga mängijana Ghana koondist esindanud Addo alustas koondise peatreenerina oma teist ametiaega 2024. aasta märtsis. Tal ei õnnestunud meeskonda tüürida 2025. aasta Aafrika meistrivõistluste finaalturniirile, küll aga suudeti jõuda varsti algavale MM-finaalturniirile.

Uue peatreeneri nime Ghana veel ei teatanud.