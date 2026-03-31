Malõgina piirdus Prantsusmaal avaringiga

Elena Malõgina Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Esimest korda maailma edetabelis 300 parema sekka tõusnud Eesti esireket Elena Malõgina langes Prantsusmaal Nantes'is peetaval W50 kategooria ITF-i tenniseturniiril avaringis konkurentsist välja.

Malõgina (WTA 298.) pidi loosi tahtel avaringis minema vastamisi turniiril esimesena asetatud sakslanna Mona Bartheliga (WTA 184.), kellele ta kaotas 3:6, 2:6.

Malõgina murdis kohe mängu alguses ja asus kohtumist 2:0 juhtima, kuid kaotas siis kolm geimi järjest. Uuesti murdis Barthel kaheksandas geimis ja seejärel vormistas sakslanna teisel settpallil 6:3 setivõidu.

Teist setti alustas Barthel kahe järjestikuse murdega, minnes 4:0 ette. Siis suutis Malõgina küll kahel korral servi hoida, aga Barthel võttis teisel matšpallil 6:2 setivõidu.

Barthel servis kaks ässa ja tegi kuus topeltviga, Malõgina sai kirja ühe topeltvea. Malõgina realiseeris ainsa murdevõimaluse, mis tal mängu jooksul oli, Barthel suutis kaheksast murdepallist ära kasutada neli. Mängitud punktidest võitis Barthel 63 ja Malõgina 48.

Parimatel päevadel maailma edetabelis 25 parema sekka kuulunud Barthelile oli see teine järjestikune võit Malõgina üle, ta alistas Eesti esireketi kahes setis ka märtsi alguses Helsingis. Üldse juhib Barthel nüüd nende omavahelises arvestuses mängudega 4:2.

Sellega on Nantes'i turniir Malõgina jaoks lõppenud, paarismängus ta sel korral kaasa ei tee.

Järgmisena peaks Malõgina mängima järgmisel nädalal Prantsusmaal Calvis peetaval W75 kategooria turniiril, kus ta praeguse seisuga peab alustama kvalifikatsioonist.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

tenniseuudised

19:57

Malõgina piirdus Prantsusmaal avaringiga

30.03

Glinka pani kunagise tippmängija taas paika

30.03

Malõgina tõusis esmakordselt maailma edetabelis 300 parema sekka

30.03

Sinner tegi vihmasajust hoolimata "päikeselise duubli"

29.03

Glinka kohtub Itaalias tuttava Kasahstani vanameistriga

29.03

Võimsas hoos Sabalenka kaitses Miamis tiitlit

28.03

Sinner alistas Zverevi seitsmendat korda järjest, finaalis ootab Lehecka

27.03

Sabalenka pani taas Rõbakina paika ja sammus finaali

26.03

Gauff loovutas Miamis Muchovale vaid kaks geimi, Sinner Tiafoe'le neli

26.03

Rõbakina tegi taas Pegulale ära

25.03

Malõginal ei õnnestunud Prantsusmaal põhiturniirile pääseda

25.03

Lajal loodab võistlustulle naasta aprillis

25.03

Sinner ja Zverev pidid võidu nimel pingutama

24.03

Lajal loobus ka Napoli Challengerist

24.03

Seeman piirdus Hiina teisel turniiril kahe mänguga

