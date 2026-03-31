Malõgina piirdus Prantsusmaal avaringiga

Malõgina (WTA 298.) pidi loosi tahtel avaringis minema vastamisi turniiril esimesena asetatud sakslanna Mona Bartheliga (WTA 184.), kellele ta kaotas 3:6, 2:6.

Malõgina murdis kohe mängu alguses ja asus kohtumist 2:0 juhtima, kuid kaotas siis kolm geimi järjest. Uuesti murdis Barthel kaheksandas geimis ja seejärel vormistas sakslanna teisel settpallil 6:3 setivõidu.

Teist setti alustas Barthel kahe järjestikuse murdega, minnes 4:0 ette. Siis suutis Malõgina küll kahel korral servi hoida, aga Barthel võttis teisel matšpallil 6:2 setivõidu.

Barthel servis kaks ässa ja tegi kuus topeltviga, Malõgina sai kirja ühe topeltvea. Malõgina realiseeris ainsa murdevõimaluse, mis tal mängu jooksul oli, Barthel suutis kaheksast murdepallist ära kasutada neli. Mängitud punktidest võitis Barthel 63 ja Malõgina 48.

Parimatel päevadel maailma edetabelis 25 parema sekka kuulunud Barthelile oli see teine järjestikune võit Malõgina üle, ta alistas Eesti esireketi kahes setis ka märtsi alguses Helsingis. Üldse juhib Barthel nüüd nende omavahelises arvestuses mängudega 4:2.

Sellega on Nantes'i turniir Malõgina jaoks lõppenud, paarismängus ta sel korral kaasa ei tee.

Järgmisena peaks Malõgina mängima järgmisel nädalal Prantsusmaal Calvis peetaval W75 kategooria turniiril, kus ta praeguse seisuga peab alustama kvalifikatsioonist.