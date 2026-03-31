EM-iks valmistuv U-17 koondis jäi tasavägises mängus alla Inglismaale

Eesti U-17 jalgpallikoondis enne kohtumist Inglismaaga Autor/allikas: EJL
Kahe kuu pärast kodusel EM-finaalturniiril madistav Eesti noormeeste U-17 jalgpallikoondis (2009 ja hiljem sündinud) jäi Inglismaal peetava valiktsükli teise faasi viimases kohtumises 0:2 alla Inglismaale.

Eesti jaoks sai kohtumine üsna soodsa alguse, sest 16. minutil jäi Inglismaa arvulisse vähemusse. Punase kaardi teenis FC Barcelona ääreründaja Ajay Tavares, kes tegi Eesti mängija suunas löögiliigutuse, vahendab jalgpall.ee.

Esimesel poolajal väravateni ei jõutud. Meeskonnad olid ka statistika poolest üsna võrdsed: mõlemad tegid viis lööki, millest raamide vahele kaks. Eesti peatreener Marko Pärnpuu ütles pärast mängu, et tema hinnangul peegeldas seesugune statistika mängupilti üsna adekvaatselt.

69. minutil haaras Inglismaa siiski eduseisu, kui täpne oli klubijalgpallis Manchester Cityt esindav Teddie Lamb. "Nende poolt oli paar head jooksu, sööt meie kaitseliini taha ja löök tugevalt tagumisse nurka. Jäime paaris kohas duellis alla," tunnistas Pärnpuu.

Ehkki Inglismaa eduseis püsis üheväravalisena peaaegu normaalaja lõpuni välja, jõuti 90. minutil läbi Blackburn Roversi mehe Harvey Higginsi siiski ka teist korda sihile. Eesti oli tolleks hetkeks viinud rohkem jõudu vastase karistusalasse ning loetud minutid varem oli Ronald Sammulil olnud võimalus pealöögist seis viigistada. Paraku jäi inglaste väravalukk siiski lahti muukimata.

Pärnpuu ütles, et ehkki inglaste teise värava olukorras suunas Eesti teadlikult rõhku kaitsetöölt rünnakule, väärivad vastased kindla lahenduse eest ikkagi tunnustust. "See polnud mingi meeletu meisterlikkus, aga kindel löök tagumisse nurka. See näitab samuti taset," ütles treener.

Mai lõpus kodust EM-finaalturniiri alustava koondise peatreener nentis, et inglaste varajane vähemusse jäämine ei jätnud mängule erilist jälge. "Inglased on ikkagi individuaalselt väga võimekad. Mitte ainult palliga, vaid ka kehaliselt. Olukordades, kus lõpuks alla jäime, polnud vahet, kas vastaseid on 10 või 11. Just duellides oldi meist üle," analüüsis peatreener.

Eesti jaoks jäid valikturniiri teisest faasist tulemusteks 0:2 kaotus Iisraelile, 1:2 Fääri saartele ning nüüd 0:2 Inglismaale. "Kindlasti jääb enim kripeldama kaotus Fääri saartele, kus jäime küll kümnekesi, kuid suutsime sellest hoolimata mängu kontrollida. Paraku jäi otsustaval hetkel 5-7 meetri pealt pall võrku panemata," vaatas Pärnpuu tagasi.

"Kokkuvõttes oli sel turniiril hea näha, et ehkki kohati olid vastas Euroopa tippklubide mängijad, siis tulime nende vastu toime ega jäänud kellegi vastu totaalselt hätta. Loomulikult polnud me ka ise piisavalt tugevad, et punktid ära võtta, aga nagu igas olukorras, saame siit kaasa võtta nii rahulolu kui ka mõtteainet," võttis Pärnpuu turniiri kokku.

Toimetaja: Maarja Värv

