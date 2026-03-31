Naiste korvpallikoondis sai järgmise EM-valiksarja vastased teada

Teisipäeval loositi Šveitsis 2029. aasta korvpalli naiste EM-finaalturniiri eelvalikturniiri alagrupid, kus Eesti naiskond sai oma vastasteks Rumeenia ja Põhja-Makedoonia.

Alagrupimängud toimuvad 2026. aasta novembrikuus ning 2027. aasta veebruaris kodus-võõrsil süsteemis. Iga alagrupi võitja (kokku kolm naiskonda) pääseb teise ringi, mis toimub 2027. aasta juunis, kus mängitakse omavahel turniiriformaadis, vahendab basket.ee.

Eelvalikturniiri võitja kvalifitseerub otse EuroBasket 2029 valikturniiri teise ringi, ülejäänud üheksa naiskonda alustavad 2027. aasta novembris EuroBasket 2029 valikturniiri esimest ringi.

Eesti koondise vastased Rumeenia ja Põhja-Makedoonia lõpetasid 2027. aasta valikturniiri oma alagrupis vastavalt kolmandal ja neljandal kohal. Rumeenia kogus kuuest mängust kaks võitu ja neli kaotust, Põhja-Makedoonial oli saldoks võit ja viis kaotust.