U-19 jalgpallikoondis kaotas Helsingis Ukrainale

Eesti U-19 jalgpallikoondis enne kohtumist Ukrainaga Autor/allikas: EJL
Eesti noormeeste U-19 jalgpallikoondis kaotas EM-valikturniiri esimese faasi kohtumises Ukrainale 0:4.

Ukraina asus Helsingis Bolt Arenal peetud kohtumist juhtima 19. minutil, mil palli saatis väravasse võistkonna kapten Pavlo Liusin. Veel enne pooltunni täitumist, täpsemalt 28. minutil, duubeldas vastaste eduseisu ründaja Matvii Bodnar. Paraku jõudis Ukraina veel enne vaheajale minekut kolmandagi väravani, 43. minutil skooris Vitalõi Hljut, vahendab jalgpall.ee.

Mõlemad meeskonnad tegid teise poolaja eel kaks vahetust, Eesti poolelt saatis peatreener Siim Valtna platsile Arnas Besigirskise ja Artjom Truuväärti. Ehkki Ukraina väravahoog õnnestus teisel poolajal maha pidurdada, tõid vahetused edu ikkagi vastastele: 79. minutil pani võrgu sahisema ka Oleksandr Balakai.

Eesti tegi kogu mängu vältel seitse pealelööki Ukraina 12 vastu, nurgalöökide arv oli vastavalt kuus ja seitse.

Lisaks Eestile ja Ukrainale kuuluvad valikturniiri esimeses faasis meie gruppi Tšehhi ja Soome, kes mängisid samal ajal toimunud kohtumises 1:1 viiki. Eesti jätkab grupis kolme kaotusega neljandal kohal.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

16:26

U-19 jalgpallikoondis kaotas Helsingis Ukrainale

14:56

Henn Rwanda mängust: eesmärk oli noortele võimalus anda

11:08

Kahe väravaga säranud Šapovalov tõi koduklubile olulise võidu

30.03

Eesti jalgpallikoondis kaotas FIFA turniiri finaalis Rwandale Uuendatud

30.03

VIDEO | Rwanda lõi Eestile mõlemal poolajal värava

30.03

Valgevenega mängimisest loobunud jalgpallineiud alistasid Leedu kindlalt

30.03

Algrivistuse välja vahetanud Prantsusmaa sai teise kindla võidu järjest

29.03

Galerii: Sillamäel toimusid Mart Poomi noorusaastatest rääkiva lühifilmi võtted

29.03

Tottenhami peatreener pidas vastu poolteist kuud

29.03

Mehhiko ja Portugal taasavasid kuulsa staadioni väravateta viigiga

sport.err.ee uudised

17:28

Martinson: spordirahvas on lõhenenud ja probleemid on suured

16:59

Novosjolov: organisatoorset jama on olnud tunduvalt rohkem kui sisulist tööd

16:26

U-19 jalgpallikoondis kaotas Helsingis Ukrainale

15:57

Colorado saatis väravaterohkel mängupäeval Calgary väravasse üheksa litrit

15:23

Eesti supermoto sõitjad noppisid esimeselt MM-etapilt punkte

14:56

Henn Rwanda mängust: eesmärk oli noortele võimalus anda

14:19

NBA tahaks ikkagi Euroliigaga koostööd teha

13:42

Tänak: Eesti ralli tulevik on heades kätes

13:11

Spordiliidu Jõud peasekretär: otsustavad need, kes ise sporti ei korralda

12:37

Korvpalliliit jääb Kaljulaidi osas neutraalseks: olukord ei paraneks

11:53

Sõõrumaa: EOK juhatus valab õli tulle ja valib pooli

11:08

Kahe väravaga säranud Šapovalov tõi koduklubile olulise võidu

11:00

KUULA | "Võimla" küsis: mis on Eesti spordi suurimad murekohad? Uuendatud

10:27

New Yorgi juubelimaratoni võitnud Korir sai pika dopingukeelu

09:51

Wembanyama kogus kiire kaksikduubli, Thunder alistas Pistonsi

09:14

Jõesaar tegi tubli esituse, aga Bosna pidi Partizani paremust tunnistama

08:42

Saarlased sõitsid end Taimaa velotuuril esikümnesse

30.03

Reedel haiglas käinud Meier oli pühapäeval võidukas

30.03

Rooba klubi viskas teises mängus Lahti puuri litreid täis

30.03

Aigro tulevikuplaanid on veel lahtised, aga soov on jätkata Norras

loetumad

30.03

Eesti jalgpallikoondis kaotas FIFA turniiri finaalis Rwandale Uuendatud

11:53

Sõõrumaa: EOK juhatus valab õli tulle ja valib pooli

30.03

Selevko ja Varnavskaja ISU auhinda ei saanud

30.03

Varnavskaja: võib-olla juhtub nii, et pretendeerime veelkord OM-il osalema

29.03

Kaljulaid: ükski eesmärk ei saa sportlasest olulisem olla

30.03

Tiit Karuksi kuukommentaar: õhustik kisub vägisi mürgiseks

29.03

Kelly Sildaru teenis viimases rennisõidus MK-hooaja kõrgeima koha

30.03

Mitmevõistluse EM-hõbe sai esialgse võistluskeelu

30.03

Petrõkina: minu elu on nagu ameerika mäed

30.03

Jalkaputsad naelikute vastu vahetanud Euroopa meister lõpetas karjääri

