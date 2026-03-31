U-19 jalgpallikoondis kaotas Helsingis Ukrainale

Ukraina asus Helsingis Bolt Arenal peetud kohtumist juhtima 19. minutil, mil palli saatis väravasse võistkonna kapten Pavlo Liusin. Veel enne pooltunni täitumist, täpsemalt 28. minutil, duubeldas vastaste eduseisu ründaja Matvii Bodnar. Paraku jõudis Ukraina veel enne vaheajale minekut kolmandagi väravani, 43. minutil skooris Vitalõi Hljut, vahendab jalgpall.ee.

Mõlemad meeskonnad tegid teise poolaja eel kaks vahetust, Eesti poolelt saatis peatreener Siim Valtna platsile Arnas Besigirskise ja Artjom Truuväärti. Ehkki Ukraina väravahoog õnnestus teisel poolajal maha pidurdada, tõid vahetused edu ikkagi vastastele: 79. minutil pani võrgu sahisema ka Oleksandr Balakai.

Eesti tegi kogu mängu vältel seitse pealelööki Ukraina 12 vastu, nurgalöökide arv oli vastavalt kuus ja seitse.

Lisaks Eestile ja Ukrainale kuuluvad valikturniiri esimeses faasis meie gruppi Tšehhi ja Soome, kes mängisid samal ajal toimunud kohtumises 1:1 viiki. Eesti jätkab grupis kolme kaotusega neljandal kohal.