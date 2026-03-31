Colorado saatis väravaterohkel mängupäeval Calgary väravasse üheksa litrit

Jäähoki
Colorado Avalanche
Colorado Avalanche Autor/allikas: SCANPIX/AP
Jäähoki

Jäähokiliigas NHL peeti öösel vastu teisipäeva vaid viis mängu, aga väravatest puudust ei jäänud: Colorado Avalanche sai kodupubliku ees kirja üheksa tabamust, Pittsburgh Penguins võõrsil kaheksa väravat.

Tänavuse hooaja parim meeskond alustas kodujääl vingelt, kui oli kümnendaks minutiks saavutanud Calgary Flamesi üle 4:0 eduseisu. Teisele perioodile läks Colorado vastu juba viieväravalise eduga, kuid teisel perioodil jäi seis üks-üks. Otsustav vaatus kuulus seejärel aga taas võõrustajale, kes viskas veel kolm väravat ning vormistas lõpuks suure 9:2 (5:0, 1:1, 3:1) võidu.

Avalanche'i eest tegi skoori kaheksa mängijat, kanadalane Nazem Kadri arvele läks kaks tabamust. Lausa viis mängijat kogus kolm resultatiivsuspunkti, Cale Makar tegi väravasöötude kübaratriki. Colorado tegi vastase värava peale 49 viset, Flames sooritas 29 pealeviset.

Avalanche on võitnud sel hooajal 49 kohtumist (kuus lisaajal) ning kogunud 108 punkti, asetsedes läänekonverentsis kindlal esikohal. Ainsana on 100 punkti piiri ületanud veel Dallas Stars, kellel ongi täpselt sada silma. Idakonverentsis on kolmel meeskonnal 98 punkti.

Ka New Yorgis oli väravaterohke õhtu, aga kodupubliku ees mänginud Islanders ja Pittsburgh Penguins olid avaperioodi järel null-null viigis. Teisel perioodil läks Islanders kahe väravaga juhtima ning juhtis pärast kümmet minutit 3:1, aga Penguins viskas viimase kümnega veel neli ja otsustavale kolmandikule mindi külaliste 5:3 eduseisul.

Kolmandal perioodil lisas Pittsburghi tiim veel kolm tabamust, vormistades vägeva 8:3 (0:0, 5:3, 3:0) võidu.

Penguinsi eest sai kolm punkti kirja kaks mängijat, Justin Brazeau jagas kolm väravasöötu ja Anthony Mantha saatis kaks litrit vastase väravavõrku. Legendaarne Sidney Crosby jagas võidumängus kaks väravasöötu.

37 võiduga (seitse lisaajal) 90 punkti kogunud Pittsburgh jätkab Metropolitani divisjonis teisel real, aga vahe viiendal kohal asetseva Philadelphia Flyersiga (86 p) on kõigest neli punkti. Islanders (89 p) on Penguinsi kannul, aga peab samuti tõrjuma Philadelphiat ja Columbus Blue Jacketsit (88 p).

NHL-i põhiturniir lõppeb 17. aprillil.

Tulemused:
Vegas - Vancouver 4:2
San Jose - St. Louis 5:4
Anaheim - Toronto 4:5 (la)

Colorado saatis väravaterohkel mängupäeval Calgary väravasse üheksa litrit

