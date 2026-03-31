Kahe väravaga säranud Šapovalov tõi koduklubile olulise võidu

Ta avas skoori mõned minutid enne avapoolaja lõppu, kui sai meeskonnakaaslaselt kaitseliini selja taha läbisöödu ja lahendas üks-üks olukorra väravavahi vastu. Teine värav sündis teise poolaja alguses, kui Šapovalov suunas tsenderduse järel üpris terava nurga alt palli efektselt värava ette, kust see põrkas väravavahist võrku, vahendab Soccernet.ee.

Mängu algkoosseisus alustanud Šapovalov vahetati 69. minutil 2:0 eduseisus välja. Vastasmeeskond lõi mängu lõpus penaltist ühe värava tagasi, aga Egaleo hoidis üleminutitel võidust kinni.

23-aastane Šapovalov liitus Egaleoga tänavu talvel, olles enne seda poolteist aastat mänginud samas liigas Volose Niki ja pool aastat Thessaloniki PAOK-i duubelmeeskonna ridades. Egaleo eest on ta nüüd mänginud kaheksa kohtumist, löönud kaks väravat ja andnud ühe resultatiivse söödu.

