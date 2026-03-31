New Yorgi juubelimaratoni võitnud Korir sai pika dopingukeelu

AIU teatas, et 32-aastaselt keenialaselt võetud uriiniproovidest leiti CERA ehk metoksüpolüetüleenglükool-epoetiin beeta jälgi. Tegemist on erütropoetiini ehk EPO-hormooni asendusaine. Korir andis mullu oktoobris kolm proovi ning dopingut tuvastati kõiges kolmes.

AIU teatas pühapäeval, et on määranud keenialasele viie aasta pikkuse võistluskeelu. Korir tunnistas dopingu kasutamise üles, mistõttu lühendati keeldu ühe aasta võrra. Keenialase tulemused alates oktoobrist on tühistatud ja ta saab tippsporti naasta 2031. aasta jaanuaris.

Korir on võtinud maratoni suurvõistlustel neli medalit, kõik New Yorgi mõõduvõtul. 2021. aastal võitis ta 50. New Yorgi maratoni, lisaks jäävad tema auhinnakappi hõbemedalid 2019. ja 2013. aastast ning pronks 2024. aastast. Mullu novembris teenis ta samuti New Yorgis pronksi, aga see tulemus kustutati ajaloost.

Eelmise aasta oktoobris sai naiste maratoni maailmarekordi jooksnud Ruth Chepngetich dopingu tarvitamise eest kolmeaastase võistluskeelu.