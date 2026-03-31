X!

Jõesaar tegi tubli esituse, aga Bosna pidi Partizani paremust tunnistama

Janari Jõesaar
Eesti korvpallikoondislane Janari Jõesaar tegi Aadria liigas mitmekülgse mängu, aga tema koduklubi Bosna pidi tunnistama Belgradi Partizani paremust.

Euroliigas mängiv Partizan alustas koduparketil 8:0 spurdiga, aga Jõesaare leivaisa vastas sellele kümne vastuseta punktiga ja saavutas avaveerandi lõpuks 17:12 edu. Paraku tegi Partizan tugeva teise veerandi ning läks pausile 41:35 eduseisul ning teine poolaeg kuulus võõrustajale, kes vormistas lõpuks 82:66 (12:17, 29:18, 20:14, 21:17) võidu.

Jõesaar tegi tubli esituse, kogudes 25 minutiga 11 punkti (kahesed 3/7, kolmesed 1/5, vabavisked 2/2), kuus lauapalli (kolm ründelauas), ühe korvisöödu ja ühe vaheltlõike.

Eestlase tiimikaaslane Miralem Halilovic tõi kaotuses 15 punkti, kuus lauda ja kolm resultatiivset söötu. Võitjate resultatiivseim oli endine NBA mees Shake Milton, kes kogus 15 punkti, kolm korvisöötu ja kaks lauapalli.

Aadria liiga poolitati 16 mängu järel nn võitjate ja kaotajate tabelipoolde, Bosna on kokkuvõttes üheksa võidu ja 12 kaotusega ülemises tabelipooles kaheksa tiimi seas seitsmendal kohal. 19 võitu ja kaks kaotust kogunud Partizan jätkab liidrina, teisel kohal on samuti Euroliigas mängiv Dubai korvpalliklubi (18-3).

Samal teemal

korvpalliuudised

09:51

Wembanyama kogus kiire kaksikduubli, Thunder alistas Pistonsi

09:14

Jõesaar tegi tubli esituse, aga Bosna pidi Partizani paremust tunnistama

30.03

Lass aitas Rootsis naiskonna poolfinaali, Bratkalt taas võimas kaksikduubel

30.03

Orlando Magic sai NBA-s hirmsa koslepi

30.03

Konontšuki klubi sai jagu Euroliiga meistrist ja liidrist Fenerbahcest

29.03

Riia VEF teenis avamängus Valmiera üle võidu

29.03

Milwaukee üheksa hooaega kestnud seeria lõppes suure kaotusega

28.03

Kullamäe kuumast viskekäest võiduks ei piisanud

28.03

Kuusmaa: meie mäng ei sõltu ühest või kahest mängijast

28.03

Tartu Ülikool alistas avamängus Kalev/Cramo 13 punktiga

28.03

Suurorg vedas Trefli tabeliliidri vastu võiduni, edukas oli ka Legia

28.03

Hermeti tõhus viskekontsert ei päästnud Dijoni kaotusest

28.03

James tegi koos pojaga ajalugu, Jokic kogus taas kolmikduubli

27.03

Ülikooli vahetav Vaaks treenib taas Viimsi meeskonnaga

27.03

Detroit Pistons trügib idakonverentsi võidu suunas

videod

sport.err.ee uudised

11:53

Sõõrumaa: EOK juhatus valab õli tulle ja valib pooli

11:08

Kahe väravaga säranud Šapovalov tõi koduklubile olulise võidu

11:00

KUULA | "Võimla" küsis: mis on Eesti spordi suurimad murekohad? Uuendatud

10:27

New Yorgi juubelimaratoni võitnud Korir sai pika dopingukeelu

09:51

Wembanyama kogus kiire kaksikduubli, Thunder alistas Pistonsi

09:14

Jõesaar tegi tubli esituse, aga Bosna pidi Partizani paremust tunnistama

08:42

Saarlased sõitsid end Taimaa velotuuril esikümnesse

30.03

Reedel haiglas käinud Meier oli pühapäeval võidukas

30.03

Rooba klubi viskas teises mängus Lahti puuri litreid täis

30.03

Aigro tulevikuplaanid on veel lahtised, aga soov on jätkata Norras

30.03

Eesti jalgpallikoondis kaotas FIFA turniiri finaalis Rwandale Uuendatud

30.03

VIDEO | Rwanda lõi Eestile mõlemal poolajal värava

30.03

ETV spordisaade, 30. märts

30.03

Lass aitas Rootsis naiskonna poolfinaali, Bratkalt taas võimas kaksikduubel

30.03

Varnavskaja: võib-olla juhtub nii, et pretendeerime veelkord OM-il osalema

loetumad

30.03

Eesti jalgpallikoondis kaotas FIFA turniiri finaalis Rwandale Uuendatud

30.03

Tiit Karuksi kuukommentaar: õhustik kisub vägisi mürgiseks

29.03

Kaljulaid: ükski eesmärk ei saa sportlasest olulisem olla

29.03

Kelly Sildaru teenis viimases rennisõidus MK-hooaja kõrgeima koha

30.03

Selevko ja Varnavskaja ISU auhinda ei saanud

30.03

Varnavskaja: võib-olla juhtub nii, et pretendeerime veelkord OM-il osalema

30.03

Suri teenekas jääpurjetaja Vello Jürjo

30.03

Mitmevõistluse EM-hõbe sai esialgse võistluskeelu

29.03

Jacquelin vahetab suusad ja püssi jalgratta vastu

29.03

Henry Sildaru teenis viimase võistlusega MK-sarja üldvõidu

