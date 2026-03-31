Jõesaar tegi tubli esituse, aga Bosna pidi Partizani paremust tunnistama

Euroliigas mängiv Partizan alustas koduparketil 8:0 spurdiga, aga Jõesaare leivaisa vastas sellele kümne vastuseta punktiga ja saavutas avaveerandi lõpuks 17:12 edu. Paraku tegi Partizan tugeva teise veerandi ning läks pausile 41:35 eduseisul ning teine poolaeg kuulus võõrustajale, kes vormistas lõpuks 82:66 (12:17, 29:18, 20:14, 21:17) võidu.

Jõesaar tegi tubli esituse, kogudes 25 minutiga 11 punkti (kahesed 3/7, kolmesed 1/5, vabavisked 2/2), kuus lauapalli (kolm ründelauas), ühe korvisöödu ja ühe vaheltlõike.

Eestlase tiimikaaslane Miralem Halilovic tõi kaotuses 15 punkti, kuus lauda ja kolm resultatiivset söötu. Võitjate resultatiivseim oli endine NBA mees Shake Milton, kes kogus 15 punkti, kolm korvisöötu ja kaks lauapalli.

Aadria liiga poolitati 16 mängu järel nn võitjate ja kaotajate tabelipoolde, Bosna on kokkuvõttes üheksa võidu ja 12 kaotusega ülemises tabelipooles kaheksa tiimi seas seitsmendal kohal. 19 võitu ja kaks kaotust kogunud Partizan jätkab liidrina, teisel kohal on samuti Euroliigas mängiv Dubai korvpalliklubi (18-3).