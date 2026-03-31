X!

Saarlased sõitsid end Taimaa velotuuril esikümnesse

Oskar Nisu
Pühapäeval lõppes Tais printsess Maha Chakri Sirindhorni velotuur (UCI 2.1). Viiendal etapil (136,5 km) pälvisid Saaremaalt pärit Oskar Nisu (China Anta – Mentech Cycling Team) ja Mihkel Räim (Quick Pro Team) vastavalt viienda ja kuuenda koha.

Etapivõidu teenis Taani sprinter Alexander Salby (Li Ning Star; 2:52.09), kellele järgnesid prantslane Pierre Barbier (Terengganu Cycling Team) ja Nisu klubikaaslane Jesper Rasch, kelle peale finiš sõidetigi, vahendab ejl.ee.

"Plaan oli teha Jesperile ideaalne lahtivedamine ja viia ta 100 meetri peale," kirjutas Nisu sotsiaalmeedias. "See meil õnnestus. Alexander Konychev keeras minu eest ära 200 meetrit enne lõpujoont ja seejärel umbes 100 meetrit enne finišit liikusin veidi vasakule, et Jesper saaks paremalt mööda minna. Ta tuli mu kõrvale, kui minna jäi 50 meetrit, aga samal ajal tulid vasakult juba Salby ja Barbier. Lahtivedamise poolest väga ideaalsemalt ei anna teha. Kaks esimest olid lihtsalt kiiremad."

Teistest eestlastest sai Markus Pajur (FNIX – SCOM – Hengxiang Cycling Team) üheksanda, Martti Lenzius (Quick Pro Team) 89. ja Norman Vahtra (China Anta – Mentech Cycling Team) 90. koha.

Finaaletapil oli pikkust 125,5 kilomeetrit ja seal võidutses taas Salby (2:35.41), jättes sedapuhku selja taha Barbieri ja Malaisia ratturi Mohamad Izzat Hilmi Abdul Halili (Malaysia Pro Cycling). Räim oli grupifinišis kümnes, Vahtra 12., Nisu 27., Lenzius 64. ja Pajur 77.

"Viimasel päeval läksime teistsuguse plaaniga starti," rääkis Nisu. "Alex ja Jesper pidid istuma Salby tuules ning mina, Willie ja Norman olema ees ja vedama justkui mind lahti. 900 meetrit enne lõppu oli paremkurv. Seal lasin Normaniga väikese vahe sisse ja kurvi pikaks ning Norman pani nii, kuidas torust tuli, lõpuni. Ta sai täitsa hea vahe sisse ja lootsin, et grupi ees jäädakse korraks passima, kuid kahjuks üks Tai rattur aktiveerus kohe. Norman saadi 150 meetrit enne joont kätte."

Velotuuri üldarvestuses sai Vahtra 49., Lenzius 67., Nisu 72., Pajur 74. ja Räim 88. koha.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

