Lass aitas Rootsis naiskonna poolfinaali, Bratkalt taas võimas kaksikduubel

Välismaal mängivatest Eesti naiskorvpalluritest on mõned tänaseks juba oma hooajad lõpetanud, kuid mitmel naisel on kas play-off juba käimas või kohe-kohe ukse ees.

Anna Gret Asi ja Castors Braine (19-2) pidid Belgia meistriliigas võõrsil tunnistama liidernaiskonna Kangoeroes'i (21-0) paremust numbritega 80:64. Eestlanna väljakul ei käinud, vahendab Basket.ee.

24-aastane Asi on Belgia kõrgliigas senise 20 kohtumisega kirja saanud keskmiselt 21,1 minutit, 9,6 punkti, 2,7 lauapalli, 2,8 resultatiivset söötu, 1,6 vaheltlõiget ja 1,4 pallikaotust. Tema visketabavused on olnud kahestel 51,3%, kolmestel 37,7% ja vabavisetel 64,1%.

Liigatabelis on Braine (19-2) 12 tiimi konkurentsis teisel real, liidrikohta hoiab kaotuseta jätkav Kangoeroes'i (21-0) naiskond. Põhiturniiri viimases voorus võõrustab Braine alanud nädalal viiendal kohal paiknevat LDP Donza (13-9) naiskonda.

Rootsi kõrgliigas alustati möödunud nädalal veerandfinaalidega ning põhiturniiri võitnud Kadri-Ann Lassi kodunaiskond Lulea Basket tagas kahe kohtumisega endale kindla pääsu nelja hulka.

Esimeses veerandfinaalmatšis alistati Malbas kodusaalis tulemusega 101:55. Eestlanna kogus 22 mänguminutiga kaheksa punkti (kahesed 4/8, kolmesed 0/3), seitse lauapalli, kuus resultatiivset söötu, ühe vaheltlõike, ühe pallikaotuse ja ühe isikliku vea. Teises mängus olid Lulea Basketi võidunumbrid võõrsil 81:71. Lass sai 21 minutiga kirja kaks punkti (kahesed 1/2, kolmesed 0/3, vabavisked 0/2), seitse lauapalli, kuus resultatiivset söötu, ühe vaheltlõike, kolm pallikaotust ja kaks isiklikku viga.

Valitsev meister Lulea Basket läheb poolfinaalis vastamisi põhiturniiri neljanda Östersundiga, kes veerandfinaalis alistas kahes mängus AIK Basketi.

Suurbritannia kõrgliigas pidid Maaja Bratka ja Manchester Basketball (6-7) kodusaalis vastu võtma 76:80 kaotuse lähimalt jälitajalt London Lionsilt (5-8). Eestlanna kogus 35 mänguminutiga üleplatsinaisena 23 punkti (kahesed 7/18, kolmesed 2/4, vabavisked 3/5), oma tiimi edukaimana 13 lauapalli (neist 5 ründelauast), neli resultatiivset söötu, viis vaheltlõiget, ühe viskeblokeeringu, kolm pallikaotust ja neli isiklikku viga.

Manchester Basketball (6-7) on liigatabelis kümne naiskonna hulgas hetkel kuuendal kohal. Põhiturniiri lõpuni on neil veel neli mängu.

Portugali korvpalli kõrgliigas valmistusid põhiturniiri seitsmenda kohaga lõpetanud Sofia Kosareva ja Esgueira Aveiro (11-11) lõppenud nädalal oma veerandfinaalseeriaks, kus vastamisi minnakse teise asetuse saanud Benfica naiskonnaga. Põhiturniiril oli mõlemas omavahelises kohtumises parem Benfica, kui novembri teises pooles olid võõrsil nende võidunumbrid 73:63 ning veebruari alguses peetud teises kohtumises võideti koduplatsil tulemusega 84:63.

Portugali tugevuselt teisel liigatasemel jätkasid CDEFF (18-2) ja Greeta Üprus võidukalt, kui võõral väljakul mängiti 88:56 üle Clip Teams (14-6) nimeline naiskond. Eestlanna viibis väljakul 27,5 minutit ning kogus selle ajaga 14 punkti (kahesed 3/6, kolmesed 2/4, vabavisked 2/2), kuus lauapalli, neli resultatiivset söötu, kaks vaheltlõiget, ühe viskeblokeeringu, ühe pallikaotuse ja kaks isiklikku viga. Pärast kahe piirkonna tiimide liitmist kõrgemas seltskonnas jätkanud CDEFF (18-2) on tabelis jagamas 1.-2. positsiooni.

Itaalia tugevuselt teises liigas said Johanna Eliise Teder ja Costa Masagna (18-5) lõppenud nädalal tabelisse juurde nii võidu kui kaotuse. Esmalt mängiti kodusaalis numbritega 77:53 üle tabeli kuues San Salvatore (13-10). Eestlanna viibis väljakul 20 minutit ning kogus selle ajaga oma tiimis paremuselt teisena 15 punkti (kahesed 3/4, kolmesed 3/5), neli lauapalli, kaks resultatiivset söötu, kaks vaheltlõiget, kaks pallikaotust ja kolm isiklikku viga.

Nädala teises mängus tuli võõrsil 74:95 kaotus vastu võtta tabeli kolmandalt Valdarnolt (16-7). Teder sai 25 minutiga kirja taas oma tiimis paremuselt teisena 14 punkti (kahesed 0/2, kolmesed 4/6, vabavisked 2/2), kolm lauapalli, kaks resultatiivset söötu, ühe pallikaotuse ja ühe isikliku vea. Liigatabelis on Costa Masagna (18-5) A-grupis 13 naiskonna hulgas teisel kohal. Põhiturniiri lõpuni on neil jäänud veel kaks mängu.

Columbia Lions ja Marta Eleri Jaama teenisid WBIT turniiri veerandfinaalis 74:68 võidu California ülikooli üle ning mängivad esmaspäeval poolfinaalis Wisconsini vastu. Eestlanna veerandfinaalis platsile ei pääsenud.