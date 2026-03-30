Jalkaputsad naelikute vastu vahetanud Euroopa meister lõpetas karjääri

Gemili alustas sporditeekonda kaheksa-aastaselt Londoni Chelsea jalgpalliklubi akadeemias, kus treenis teiste seas koos praeguse AC Milani ja Inglismaa koondise poolkaitsja Ruben Loftus-Cheekiga. Ta kuulus oma lühikese profikarjääri jooksul Inglismaa madalamates liigades mängiva Dagenham & Redbridge'i hingekirja, aga lisaks jalgpallile tegeles nooruses ka kergejõustikuga.

Gemili sai tõuke ala vahetamiseks 2011. aasta juulis Tallinnas toimunud juunioride Euroopa meistrivõistlustel, kus võitis hõbemedali 100 m ja 4x100 m jooksudes. Kõigest aasta hiljem osales ta Londoni olümpiamängudel, jõudes 100 meetris välja poolfinaali.

"Ma tegelesin natukene kergejõustikuga, aga väga ei pingutanud selles," rääkis Gemili Sky Sportsile. "Üks hetk hakkasin võistlusi võitma ja enne, kui arugi sain, oli käes Londoni olümpia. Siis küll mõtlesin, et mida ma siin teen? Mul oli tõsine petturi sündroom. Olin näinud Usain Bolti ja Asafa Powellit telekast, aga nüüd äkki olin nendega samas riietusruumis. Olümpiakülas nägin Serena Williamsit jalutamas ning mõtlesin, et viis-kuus kuud tagasi mängisin Dagenhamis. Ma ei tundnud, et kuuluksin olümpialaste sekka."

Individuaalselt tuli Gemili Euroopa meistriks 2014. aastal Zürichis 200 meetri jooksus ning võitis veel kolm EM-kulda 4x100 m teatejooksus. Tema auhinnakapis on ka kolm eri karva MM-medalit ning kõik saavutatud 4x100 m teatejooksus: kuld Londonist (2017), hõbe Dohast (2019) ja pronks Eugene'ist (2022). 100 meetri jooksus jäi Gemili isiklikuks tippmargiks 9,97 ja 200 meetris 19,97.

Sportlaskarjääri lõpetamise järel naasis Gemili oma esimese armastuse ehk jalgpalli juurde ning töötab praegu Chelsea noorteakadeemias jooksutreenerina. "Loodan, et kasvõi üks-kaks noort leiavad minu loost mingitki inspiratsiooni, sest jalgpall on väga karm spordiala. Paljud poisid ei jõua tipptasemele, nad ei mängi kunagi Premier League'is. Aga kui ma suudan neile edasi anda oskusi ja teadmisi, mis mul on, siis võib-olla üks või kaks neist hakkab kergejõustikuga tegelema," rääkis ta.