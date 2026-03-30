Vegase hokimeeskond tegi julge otsuse

Jäähoki
Bruce Cassidy.
Bruce Cassidy. Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Jäähoki

Jäähokiliiga NHL-i klubi Vegas Golden Knights otsustas kaheksa mängu enne põhiturniiri lõppu loobuda peatreeneri Bruce Cassidy teenetest.

Golden Knights ja Cassidy panid leivad ühte kappi 2022. aasta juunis ning juba esimesel ühisel hooajal võideti klubi ajaloo esimene Stanley karikas. Ka järgmisel kahel hooajal pääses Golden Knights Stanley karikavõistlustele, kus tunamullu jäädi esimeses ringis alla Dallas Starsile ja mullu teises ringis Edmonton Oilersile.

Käimasoleval hooajal on Golden Knightsil endiselt võimalus play-off'i pääseda, kuid praeguseks on juba kaotatud klubi rekordi tähistavad 42 mängu. Ilmselt sai Cassidyle saatuslikuks Milano Cortina taliolümpia järel alanud kehv seeria, kui 17 mängust on kaotatud lausa 12.

Hetkel paikneb Golden Knights läänekonverentsis seitsmendal kohal, ent esimesena play-off'i joone all olev Los Angeles Kings on neist vaid nelja punkti kaugusel.

Cassidy asemel toodi treeneripingile 67-aastane John Tortorella, kes oli viimati ametis USA koondise abitreenerina Milano Cortina mängudel.

Las Vegas on Tortorella jaoks peatreenerina kuues peatuspaik. Varasemalt on ta juhendanud Tampa Bay Lightningut, kelle viis 2003/04 hooajal Stanley karika võiduni, ning New York Rangersit, Vancouver Canucksi, Columbus Blue Jacketsit ja Philadelphia Flyersit.

Tegu oli kolmanda treenerivahetusega käimasoleval hooajal. Jaanuari keskel vallandas Columbus Blue Jackets Dean Evasoni ning märtsi alguses sai ametist priiks Kingsi juhendanud Jim Hiller.

