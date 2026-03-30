Selevko ja Varnavskaja ISU auhinda ei saanud

Aleksandr Selevko kandideeris nii parima kostüümi kui kõige meelelahutuslikuma kava kategoorias enda lühikava ja lühikavakostüümiga, ent kahjuks ei võitnud kumbagi auhinda.

Parima kostüümi auhinna teenis Ilia Malinin. Prahas kolmanda MM-tiitli võitnud ameeriklane kandis vabakavas Satomi Ito disainitud kostüümi ning ISU žüriil aitas selles kategoorias parimat valida USA moelooja Vera Wang.

Kõige meelelahutuslikuma kava kategoorias pälvis tunnustust Yuma Kagiyama, kes kasutas oma lühikava esitamisel Stevie Wonderi klassikalist pala "I Wish", mida esitasid pianist Hayato Sumino ja kitarrist Marcin Patrzaleki spetsiaalselt jaapanlase kava jaoks loodud seades.

Lisaks Selevkole oli nominentide hulgas parima treeneri tiitlile kandideerinud Niina Petrõkina juhendaja Svetlana Varnavskaja. Selles kategoorias võitis Phillip DiGuglielmo, kelle käe all treenib naiste üksiksõidu valitsev olümpiavõitja Alysa Liu.

Parima uisutaja auhinna pälvisid Prantsuse jäätantsijad Laurence Fournier Beaudry ja Guillaume Cizeron, kes võitsid kuldmedali nii EM-il, OM-il kui ka MM-il. Parimaks uustulijaks kuulutati OM-il naiste üksiksõidus pronksmedali saavutanud 17-aastane jaapanlanna Ami Nakai ning koreograafidest teenis autasu Benoit Richaud.