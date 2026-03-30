Selevko ja Varnavskaja ISU auhinda ei saanud

Iluuisutamine
Vasakult: Yuma Kagiyama, Ilia Malinin, Ami Nakai, ISU president Kim Jae-youl, Benoit Richaud, Phillip DiGuglielmo, Laurence Fournier Beaudry ja Guillaume Cizeron.
Vasakult: Yuma Kagiyama, Ilia Malinin, Ami Nakai, ISU president Kim Jae-youl, Benoit Richaud, Phillip DiGuglielmo, Laurence Fournier Beaudry ja Guillaume Cizeron. Autor/allikas: International Skating Union
Iluuisutamine

Rahvusvaheline uisuliit (ISU) tunnustas Prahas toimunud MM-il tänavuse hooaja parimaid.

Aleksandr Selevko kandideeris nii parima kostüümi kui kõige meelelahutuslikuma kava kategoorias enda lühikava ja lühikavakostüümiga, ent kahjuks ei võitnud kumbagi auhinda.

Parima kostüümi auhinna teenis Ilia Malinin. Prahas kolmanda MM-tiitli võitnud ameeriklane kandis vabakavas Satomi Ito disainitud kostüümi ning ISU žüriil aitas selles kategoorias parimat valida USA moelooja Vera Wang.

Kõige meelelahutuslikuma kava kategoorias pälvis tunnustust Yuma Kagiyama, kes kasutas oma lühikava esitamisel Stevie Wonderi klassikalist pala "I Wish", mida esitasid pianist Hayato Sumino ja kitarrist Marcin Patrzaleki spetsiaalselt jaapanlase kava jaoks loodud seades.

Lisaks Selevkole oli nominentide hulgas parima treeneri tiitlile kandideerinud Niina Petrõkina juhendaja Svetlana Varnavskaja. Selles kategoorias võitis Phillip DiGuglielmo, kelle käe all treenib naiste üksiksõidu valitsev olümpiavõitja Alysa Liu.

Parima uisutaja auhinna pälvisid Prantsuse jäätantsijad Laurence Fournier Beaudry ja Guillaume Cizeron, kes võitsid kuldmedali nii EM-il, OM-il kui ka MM-il. Parimaks uustulijaks kuulutati OM-il naiste üksiksõidus pronksmedali saavutanud 17-aastane jaapanlanna Ami Nakai ning koreograafidest teenis autasu Benoit Richaud.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

iluuisutamise uudised

20:56

Varnavskaja: võib-olla juhtub nii, et pretendeerime veelkord OM-il osalema

20:12

Petrõkina: minu elu on nagu ameerika mäed

18:20

Selevko ja Varnavskaja ISU auhinda ei saanud

29.03

VIDEO | Aleksandr Selevko pani MM-ile maheda punkti

28.03

Prantsuse jäätantsijad võitsid hiilgava esitusega järjekordse kulla

28.03

Selevko tegi MM-il Eesti iluuisutajate läbi aegade parima tulemuse

28.03

VIDEO | Selevko säras MM-il ka vabakavas

27.03

Petrõkina tõusis vabakavaga seitsmendaks, Sakamoto jättis hüvasti kuldselt

27.03

VIDEO | Petrõkina tegi vabakavaga taas Eesti iluuisuajalugu

27.03

Olümpiavõitjad olid parimad ka MM-i rütmitantsus

26.03

Hase ja Volodin tulid Prahas esmakordselt maailmameistriks

26.03

Tippmarki parandanud Selevko teenis MM-i lühikavas kolmanda koha

26.03

VIDEO | Aleksandr Selevko sooritas MM-il veatu lühikava

25.03

Kullasoosikuid lahutab paarissõidu lühikava järel vähem kui pool punkti

25.03

Lilender: Niina on supertubli, aga väsimus pikast hooajast paistis välja

videod

sport.err.ee uudised

20:56

Varnavskaja: võib-olla juhtub nii, et pretendeerime veelkord OM-il osalema

20:15

VAATA OTSE | Eesti ja Rwanda selgitavad FIFA turniiri võitja Uuendatud

20:12

Petrõkina: minu elu on nagu ameerika mäed

19:40

Jalkaputsad naelikute vastu vahetanud Euroopa meister lõpetas karjääri

19:05

Vegase hokimeeskond tegi julge otsuse

18:20

Selevko ja Varnavskaja ISU auhinda ei saanud

17:46

Glinka pani kunagise tippmängija taas paika

17:15

U-18 võrkpallikoondised lõpetasid EM-valiksarjades võidukalt

16:43

Malõgina tõusis esmakordselt maailma edetabelis 300 parema sekka

16:16

Mätik näitas Hollandis stabiilsust

15:47

Valgevenega mängimisest loobunud jalgpallineiud alistasid Leedu kindlalt

15:11

Laak vedas oma klubi Poola meistriliiga poolfinaali

14:18

Mitmevõistluse EM-hõbe sai esialgse võistluskeelu

13:59

Algrivistuse välja vahetanud Prantsusmaa sai teise kindla võidu järjest

13:24

Lumelaudur Laura Anga teenis Austrias kõrgeid kohti

