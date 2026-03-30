U-18 võrkpallikoondised lõpetasid EM-valiksarjades võidukalt

Eesti noormeeste U-18 võrkpallikoondis kohtumises Iirimaa vastu. Autor/allikas: cev.eu
Eesti noormeeste U-18 ja neidude U-18 võrkpallikoondised avasid Euroopa meistrivõistluste valiksarja teises ringis viimases voorus võiduarved.

Rumeenias toimunud noormeeste valikturniiril jäi Eesti kahes esimeses kohtumises 2:3 alla nii Rumeeniale kui ka Kreekale, kuid pühapäeval saadi 3:0 (25:19, 25:18, 25:16) võit Iirimaa üle ja alagrupis kokkuvõttes kolmas koht, vahendab Volley.ee.

Mark Norman Soome oli Eesti parim 12 punktiga (+11), 11 punkti (+8) kanti Kaspar Varese arvele ning Mattias Meresaar ja Sven Jürgen Post tõid kumbki seitse punkti (+3 ja +1). Eesti vastuvõtt oli 42% ning rünnak 50%, blokk saadi vastastele ette kuuel korral ja servil löödi kaheksa ässa ning eksiti 13 pallingul.

Neidude U-18 koondis alistas Hispaanias toimunud valikturniiril viimases voorus 3:0 (25:15, 25:20, 25:15) Aserbaidžaani esinduse. 

Karolin Raudla tõi Eesti kasuks 14 punkti (+10), Getter Utno lisas üheksa punkti (+8) ning Helene-Lisette Jürilo tõi kuus silma (+5). Eesti naiskonna vastuvõtt oli 31%, rünnak 48%, blokiga teeniti kuus ja serviga samuti kuus punkti (eksiti 14 servil).

Eelmistes kohtumistes jäid eestlannad 0:3 alla Hispaaniale ja 1:3 Hollandile, alagrupis saadi seega kolmas koht ja finaalturniirile ei pääsetud.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

võrkpalliuudised

17:15

U-18 võrkpallikoondised lõpetasid EM-valiksarjades võidukalt

15:11

Laak vedas oma klubi Poola meistriliiga poolfinaali

29.03

Pärnu lõpetas poolfinaalseeria Võru Barrusega neljandas mängus

29.03

TÜ/Bigbank alistas TalTechi kolmandat korda, finaalis ootab Rae Spordikool

29.03

U-18 neiud jäid EM-valiksarjas alla Hispaaniale

28.03

Ojamets: oleme väga rumalad, kui mõtleme, et Selver midagi kingib meile

28.03

Rae pööras kaotusseisu võiduks ja jõudis finaali

28.03

Tartu Bigbank viis poolfinaalseeria otsustavasse mängu

28.03

Hollas ja Remmelg said Mehhikos üheksanda koha

28.03

Eesti U-18 võrkpallikoondis jäi viies geimis Rumeeniale alla

27.03

Neidude U-18 koondis alustas EM-valiksarja kaotusega Hollandile

27.03

Hollas ja Remmelg pääsesid MK-etapil Nayaritis 24 parema sekka

27.03

Selgusid uue peatreeneri saanud Eesti rahvusnaiskonna kandidaadid

26.03

Võru Barrus jäi poolfinaalseerias raske võiduga ellu

26.03

Hollas ja Remmelg mängivad Challenge taseme MK-etapil Nayaritis

videod

sport.err.ee uudised

17:46

Glinka pani kunagise tippmängija taas paika

17:15

U-18 võrkpallikoondised lõpetasid EM-valiksarjades võidukalt

16:43

Malõgina tõusis esmakordselt maailma edetabelis 300 parema sekka

16:16

Mätik näitas Hollandis stabiilsust

15:47

Valgevenega mängimisest loobunud jalgpallineiud alistasid Leedu kindlalt

15:11

Laak vedas oma klubi Poola meistriliiga poolfinaali

14:18

Mitmevõistluse EM-hõbe sai esialgse võistluskeelu

13:59

Algrivistuse välja vahetanud Prantsusmaa sai teise kindla võidu järjest

13:24

Lumelaudur Laura Anga teenis Austrias kõrgeid kohti

13:11

Julia Rakitina jooksis kahe ööpäevaga üle 300 kilomeetri

13:01

Itaalia motosportlane kordas Rossi ja Agostini saavutust

12:20

Eesti rühmvõimlejad jõudsid MK-etapil kolme hulka

11:20

Suri teenekas jääpurjetaja Vello Jürjo

11:14

Petangiklubide sarja võit läks Ida-Virumaale

11:01

Mihkels jättis kaks sõitu pooleli, esikohad van der Poelile ja Philipsenile

loetumad

29.03

Kelly Sildaru teenis viimases rennisõidus MK-hooaja kõrgeima koha

29.03

Henry Sildaru teenis viimase võistlusega MK-sarja üldvõidu

29.03

Kaljulaid: ükski eesmärk ei saa sportlasest olulisem olla

29.03

Ermits ja Külm oma arengust: vanemate töö on last toetada, mitte sundida

29.03

Jacquelin vahetab suusad ja püssi jalgratta vastu

09:26

Tiit Karuksi kuukommentaar: õhustik kisub vägisi mürgiseks

29.03

VIDEO | Aleksandr Selevko pani MM-ile maheda punkti

29.03

Verstappen kaalub karjääri lõpetamist: on see seda kõike väärt?

29.03

Ceh ja Reiljan tegid Ramona oludes vingeid heiteid

11:20

Suri teenekas jääpurjetaja Vello Jürjo

