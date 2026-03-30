U-18 võrkpallikoondised lõpetasid EM-valiksarjades võidukalt

Rumeenias toimunud noormeeste valikturniiril jäi Eesti kahes esimeses kohtumises 2:3 alla nii Rumeeniale kui ka Kreekale, kuid pühapäeval saadi 3:0 (25:19, 25:18, 25:16) võit Iirimaa üle ja alagrupis kokkuvõttes kolmas koht, vahendab Volley.ee.

Mark Norman Soome oli Eesti parim 12 punktiga (+11), 11 punkti (+8) kanti Kaspar Varese arvele ning Mattias Meresaar ja Sven Jürgen Post tõid kumbki seitse punkti (+3 ja +1). Eesti vastuvõtt oli 42% ning rünnak 50%, blokk saadi vastastele ette kuuel korral ja servil löödi kaheksa ässa ning eksiti 13 pallingul.

Neidude U-18 koondis alistas Hispaanias toimunud valikturniiril viimases voorus 3:0 (25:15, 25:20, 25:15) Aserbaidžaani esinduse.

Karolin Raudla tõi Eesti kasuks 14 punkti (+10), Getter Utno lisas üheksa punkti (+8) ning Helene-Lisette Jürilo tõi kuus silma (+5). Eesti naiskonna vastuvõtt oli 31%, rünnak 48%, blokiga teeniti kuus ja serviga samuti kuus punkti (eksiti 14 servil).

Eelmistes kohtumistes jäid eestlannad 0:3 alla Hispaaniale ja 1:3 Hollandile, alagrupis saadi seega kolmas koht ja finaalturniirile ei pääsetud.