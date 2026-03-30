Mätik näitas Hollandis stabiilsust

Oliver Mätik
Oliver Mätik
Hollandis lõppenud Metec Olympia's Touri (UCI 2.2) üldarvestuses pälvis Oliver Mätik (Tudor Pro Cycling Team U23) 12. koha.

Mätik näitas ühtlast stabiilsust kogu velotuuri vältel. Viiel etapil olid eestlase kohad vastavalt 18., 19., 30., 17. ja 62. Noorratturite arvestuses oli Mätik viies, vahendab ejl.ee.

Kokkuvõttes pälvisid kaksikvõidu taanlased Mads Andersen (Swatt Club) ja Joshua Gudnitz (Team ColoQuick; +0.18). Kolmanda koha sai belglane Mats Vanden Eynde (Lidl – Trek Future Racing; +0.26). Mätik kaotas võitjale viie päevaga kaks minutit ja 46 sekundit.

Prantsusmaal sõidetud juunioride velotuuril Tour du Bocage et de l'Ernee 53 (UCI 2.1) teenis Glen Gregory Kõiv (Pierre & Sol – OG Cycles) üldarvestuses 74. koha. Võitjale, hollandlasele Winand Breuckersile (JEGG-SKIL-DJR) jäi eestlane alla 11 minuti ja kümne sekundiga.

Toimetaja: Henrik Laever

Mätik näitas Hollandis stabiilsust

