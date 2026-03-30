Valgevenega mängimisest loobunud jalgpallineiud alistasid Leedu kindlalt

Avapoolaeg kulges selgelt Eesti kontrolli all – Leedu ei teinud selle jooksul ühtegi pealelööki, samas kui Eesti proovis õnne 11 korral. Neist kolmel puhul pidi sekkuma vastaste väravavaht, vahendab Jalgpall.ee.

Eesti avas skoori 21. minutil, kui Gretlin Pihlaku söödu realiseeris Elisabeth Ottas. Poolaja lõpp pakkus veel põnevust: lisaminutitel tekkis nurgalöögi järel hea võimalus, kui löögile pääses Gerda-Liise Pärnik, kuid vastaste väravavaht oli valvel ja vaheajale mindi Eesti 1:0 eduseisus.

Teist poolaega alustas Eesti taas aktiivselt ja survestavalt, pannes vastaste kaitseliini proovile. Edu suudeti kasvatada 72. minutil, kui vaid mõni minut varem vahetusest sekkunud Elisabeth Eberg suunas palli võrku. Kuigi Pihlakul oli võimalus nurgalöögi järel pall väravasse keerata, jäi see realiseerimata, ent Eberg oli õigel ajal õiges kohas.

Eesti väravas seisnud Irina Kozljajeva pidi oma esimese tõrje tegema alles 79. minutil, millele järgnes veel mitu sekkumist. Leedul väravaarvet avada ei õnnestunud, küll aga kasvatas Eesti oma eduseisu – 87. minutil lõi Eberg oma mängu teise värava ja vormistas lõppskooriks 3:0.

Lisaks Leedule kuuluvad alagruppi ka Valgevene ja Malta. Valgevene vastu Eesti koondis kohtumist ei pidanud ja sai kirja loobumiskaotuse. Võõrustajariigi eakaaslastega kohtutakse neljapäeval, 2. aprillil kell 12.00.

Kuus B-liiga võitjat ja parim teise koha omanik tõusevad järgmiseks võistlussarjaks A-liigasse.