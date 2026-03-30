Laak vedas oma klubi Poola meistriliiga poolfinaali

Eesti võrkpallurite Kertu Laagu ja Kristiine Miileni koduklubi Bielsko-Biala pääses Poola kõrgliigas poolfinaali. Nii kaugele jõudis ka Jan-Markus Üpruse klubi Waldvierteli Union Raiffeisen Austria kõrgliigas, aga sealt edasi enam mitte.

Poola meistriliigas aitas Kertu Laak Bilesko-Biala Bostiku naiskonna poolfinaali. Veerandfinaalis saadi mängudega 2:0 jagu ŁKS Commercecon Łódźist, vahendab Volley.ee.

Esimene mäng võideti 3:1 (20:25, 25:17, 25:20, 25:21), Laak panustas võitjate parimana 24 punkti (+19). Teine kohtumine võideti tulemusega 3:0 (25:17, 25:22, 29:27), Laak panustas taas omade parimana 18 punkti (+16). Poolfinaalis on vastaseks KS DevelopRes Rzeszów. Samuti Bielsko-Biala ridadesse kuuluv Kristiine Miilen taastub vigastusest ja kaasa ei tee.

Waldvierteli Union Raiffeisen ja Jan-Markus Üprus said Austria meistriliiga poolfinaalseerias kaks kaotust. Esmalt jäädi TSV Hartbergile alla tulemusega 2:3 (25:22, 25:23, 24:26, 23:25, 9:15), Üpruselt 12 punkti (+7). Seejärel jäädi samale vastasele alla 0:3 (19:25, 15:25, 16:25), Üprus tõi osalise mänguajaga kolm punkti (+3). Seeria kaotas eestlase tööandja mängudega 0:3.

Rumeenias tehti algust play-off'idega. Renee Teppani ja Albert Hurda koduklubi Zalau kohtub esimeses ringis Bukaresti Rapidiga, avamäng võideti 3:2 (25:21, 23:25, 25:15, 31:33, 16:14). Teppan tõi 22 punkti (+15), Hurt lisas 17 silma (+8). Renet Vankeri ja Timo Lõhmuse koduklubi Galati Arcada vastaseks on Craiova, avamäng peetakse esmaspäeva õhtul.

Teppan ja Hurt aitasid oma koduklubi ka karikafinaali, kui Zalau pidi poolfinaali kordusmängus tunnistama Bukaresti Dinamo 3:0 (26:24, 25:21, 26:24, 13:15) paremust, ent võitis kuldse geimi 15:13. Teppan tõi 20 (+12) ja Hurt 15 punkti (+7).

Jaapani meistriliigas teenis Timo Tammemaa ja Märt Tammearu tööandja Hokkaido Voreas lõppenud nädalal ühe võidu ja ühe kaotuse. Esmalt jäädi Shizuokale alla 2:3 (12:25, 21:25, 25:23, 25:19, 10:15), Tammearult 15 punkti, Tammemaalt 13 silma. Teine mäng aga võideti 3:1 (21:25, 25:18, 25:16, 25:23), Tammearu tõi 19 punkti ja Tammemaa lisas kümme punkti. Tabelis ollakse 11 võidu ja 27 kaotusega üheksandad.

Itaalia esiliigas alistas Karli Alliku koduklubi Abba Pineto 3:1 (25:23, 25:19, 20:25, 25:22) Ravenna meeskonna, Allik tõi viis punkti (-2). Tabelis hoitakse 58 punktiga liidrikohta.

Kreeka kõrgliigas pidas Kadi Kullerkannu tööandja Milon väljalangemismänge, kus jäädi alla Arisele. Esimene kohtumine kaotati 0:3 (20:25, 25:27, 19:25), Kullerkann tõi vähese mänguajaga ühe punkti (+1). Teises mängus tuli tunnistada vastase 3:0 (25:14, 25:18, 25:16) paremust, eestlannalt kolm punkti (-3).

Prantsusmaa esiliigas aitas Ardo Kreek Saint-Quentini meeskonna 3:0 (25:21, 25:21, 25:21) võiduni France Aveniri üle. Kreek tõi üheksa punkti (+5). Tabelis ollakse 49 punktiga kolmandal positsioonil.