Itaalia motosportlane kordas Rossi ja Agostini saavutust

27-aastase Bezzecchi hooaeg on alanud suurepäraselt. Ta on võitnud kõik kolm senist põhisõitu ja kui arvestada juurde ka eelmise hooaja lõpp, siis on itaallane saanud viis esikohta järjest.

Austinis startis ta küll neljandalt kohalt, aga juhtis kõik 20 ringi ja lõpetas enam kui kaks sekundit enne võistkonnakaaslast Martinit. Ta on 81 punktiga ka sarja üldliider, kuid ebaõnn sprintides tähendab, et edu Martini ees on vaid neli silma.

Igatahes saab Bezzecchi rõõmustada, sest viis esikohta järjest on itaallastest teeninud vaid ala tõelised suurkujud Valentino Rossi ja Giacomo Agostini. Samuti on ta esimene tsiklimees pärast Marc Marquezi 2014. aastal, kes võitnud hooaja esimesed kolm etappi.

"See on imeline. Pärast eilset [katkestamist sprindis] ei oodanud ma sellist päeva, sest see polnud kerge. Tegin vea ja oluline oli tagasi sadulasse saada. Õnneks oli minu kaaskond mulle väga lähedal ja nad andsid motivatsiooni seda teha."

"Aga igatahes - sellist võidusõitu ma ei oodanud ja olen nii õnnelik - ma tõesti ei suuda oma emotsioone praegu kirjeldada. Väga-väga õnnelik ja uhke."

Parimalt stardipositsioonilt teele läinud võitja kaasmaalane Fabio Di Giannantonio (Ducati) lõpetas neljadana (+6,972) ja tiitlikaitsja Marquez (Ducati) sai viienda koha (+8,100).

MotoGP sari jätkub 24.-26. aprillil Hispaanias Jerezi ringrajal.