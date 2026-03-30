Itaalia motosportlane kordas Rossi ja Agostini saavutust

Marco Bezzecchi
Mootorrataste ringrajasõidusarja MotoGP hooaja kolmanda etapil Ameerika Ühendriikides Austinis võitis itaallane Marco Bezzecchi (Aprilia), kellele järgnesid hispaanlased Jorge Martin (Aprilia; +2,036) ja Pedro Acosta (KTM; +4,497).

27-aastase Bezzecchi hooaeg on alanud suurepäraselt. Ta on võitnud kõik kolm senist põhisõitu ja kui arvestada juurde ka eelmise hooaja lõpp, siis on itaallane saanud viis esikohta järjest.

Austinis startis ta küll neljandalt kohalt, aga juhtis kõik 20 ringi ja lõpetas enam kui kaks sekundit enne võistkonnakaaslast Martinit. Ta on 81 punktiga ka sarja üldliider, kuid ebaõnn sprintides tähendab, et edu Martini ees on vaid neli silma.

Igatahes saab Bezzecchi rõõmustada, sest viis esikohta järjest on itaallastest teeninud vaid ala tõelised suurkujud Valentino Rossi ja Giacomo Agostini. Samuti on ta esimene tsiklimees pärast Marc Marquezi 2014. aastal, kes võitnud hooaja esimesed kolm etappi.

"See on imeline. Pärast eilset [katkestamist sprindis] ei oodanud ma sellist päeva, sest see polnud kerge. Tegin vea ja oluline oli tagasi sadulasse saada. Õnneks oli minu kaaskond mulle väga lähedal ja nad andsid motivatsiooni seda teha."

"Aga igatahes - sellist võidusõitu ma ei oodanud ja olen nii õnnelik - ma tõesti ei suuda oma emotsioone praegu kirjeldada. Väga-väga õnnelik ja uhke."

Parimalt stardipositsioonilt teele läinud võitja kaasmaalane Fabio Di Giannantonio (Ducati) lõpetas neljadana (+6,972) ja tiitlikaitsja Marquez (Ducati) sai viienda koha (+8,100).

MotoGP sari jätkub 24.-26. aprillil Hispaanias Jerezi ringrajal.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

viimased uudised

14:18

Mitmevõistluse EM-hõbe sai esialgse võistluskeelu

13:59

Algrivistuse välja vahetanud Prantsusmaa sai teise kindla võidu järjest

13:24

Lumelaudur Laura Anga teenis Austrias kõrgeid kohti

13:11

Julia Rakitina jooksis kahe ööpäevaga üle 300 kilomeetri

13:01

Itaalia motosportlane kordas Rossi ja Agostini saavutust

12:20

Eesti rühmvõimlejad jõudsid MK-etapil kolme hulka

11:20

Suri teenekas jääpurjetaja Vello Jürjo

11:14

Petangiklubide sarja võit läks Ida-Virumaale

11:01

Mihkels jättis kaks sõitu pooleli, esikohad van der Poelile ja Philipsenile

10:23

Orlando Magic sai NBA-s hirmsa koslepi

