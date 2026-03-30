X!

Mihkels jättis kaks sõitu pooleli, esikohad van der Poelile ja Philipsenile

Jalgrattasport
Mathieu van der Poel
Eesti jalgrattur Madis Mihkels (EF Education - EasyPost) osales möödunud nädalalõpul kolmel klassikalisel Belgia ühepäevasõidul, aga jättis neist kaks pooleli.

Kui kolmapäeval, 25. märtsil toimunud Ronde van Brugge sõidul sai ta 37. koha, siis nii reedel toimunud E3 Saxo Classicul kui ka pühapäeval peetud Flandria väljade sõidul marsruudil Middelkerke - Wevelgem astus ta sadulast.

E3 Saxo Classic võistlusel teenis esikoha 40 km soolosõitu teinud hollandlane Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech), kes edestas kolme sekundiga norralast Per Strand Hagenesi (Team Visma | Lease a Bike) ja belglast Florian Vermeerschi (UAE Team Emirates - XRG).

Flandria väljade kohati munakividel peetud sõidul jättis grupifinišis esikoha koju Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech), kellele järgnesid taanlane Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team) ja prantslane Christophe Laporte (Team Visma | Lease a Bike).

Seejuures proovis jooksik van der Poel võtta kolme päeva jooksul teist võitu, kuid tema ja belglane Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) püüti siiski kilomeeter enne lõppu liidergrupi poolt kinni.

Toimetaja: Siim Boikov

11:01

sport.err.ee uudised

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo