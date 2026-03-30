Orlando Magic sai NBA-s hirmsa koslepi

Korvpalliliigas NBA oli ajalooliselt kehv õhtu Orlando Magicul, kes jäi võõrsil alla Toronto Raptorsile 87:139 (20:38, 23:32, 25:43, 19:26).

52-punktine allajäämine tähendab Orlando klubile ajaloo suurimat. Toronto on aga varem vaid korra suurema ülekaaluga võitnud, kui 2021. aasta aprillis saadi Golden State Warriorsist jagu 53 silmaga. Seejuures esimesel poolajal tegi Toronto lausa 31:0 spurdi.

Võitjate paremad olid R.J. Barrett 24, Scottie Barnes 23 ja Sandro Mamukelašvili 19 punktiga. Barnes panustas ka 15 ja Jamal Shead kümne resultatiivse sööduga. Orlando parim oli 17 punktiga Desmond Bane.

Boston Celtics alistas võõrsil Charlotte Hornetsi 114:99 (27:21, 36:28, 26:26, 25:24) ja see tähendas viiendat hooaega järjest, kus meeskond kogub vähemalt 50 võitu. Viimati suudeti pikemat 50+ võidu stabiilsust näidata aastatel 1979-1988.

NBA-s on selgunud nüüd kõik kümme klubi, kes ei pääse sõelmängudele: idas on nendeks Milwaukee Bucks, Chicago Bulls, Brooklyn Nets, Washington Wizards ja Indiana Pacers ning läänes Memphis Grizzlies, New Orleans Pelicans, Dallas Mavericks, Utah Jazz ja Sacramento Kings. Kõik ülejäänud tiimid on taganud koha vähemalt play-in faasis.

Tulemused: Milwaukee - LA Clippers 113:127, Indiana - Miami 135:118, Brooklyn - Sacramento 116;:99, Charlotte - Boston 99:114, Toronto - Orlando 139:87, Portland - Washington 123:88, New Orleans - Houston 102:134, Oklahoma City - New York 111:100, Denver - Golden State 116:93.