Vingegaard lisas oma auhinnakappi Kataloonia velotuuri karika

Esimest korda Kataloonia velotuuril osalenud Vingegaard võitis viienda etapi ning kerkis seejärel üldliidriks, lisades võidu ka järgmisel etapil.

Pühapäevasele finaaletapile (Barcelona - Barcelona; 95,1 km) läks taanlane minuti ja 22 sekundi suuruse eduga ja konkurendid teda esikohalt ei tõuganud: 29-aastane Vingegaard kuulus juhtgruppi ning saavutas esimest korda Kataloonia velotuuri üldvõidu.

Vingegaardi jaoks oli see hooaja teine suur võit, märtsi alguses teenis ta üldvõidu ka Paris-Nice'i velotuuril. "Keskendusin viimasel etapil üldarvestusele ja Red Bulli mehed tegid küll head tööd, suutsid mind isoleerida ja ründasid kordamööda, aga suutsin neid tõrjuda," ütles Vingegaard. "Mõtlesin enamale kui ainult etapivõidule. Mul on olnud väga hea nädal, saime lõbutseda ja tulemusega saab väga rahule jääda. Aasta on väga hästi alanud!"

Tema edu prantslase Lenny Martineze (Bahrain - Victorious) jäigi lõpuks minuti ja 22 sekundi peale, üldarvestuses sai kolmanda koha sakslane Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe; +1.30).

Viimase etapi, mis ületas seitsmel korral Montjuici nime kandvat teise kategooria tõusu, võitis uus-meremaalane Brady Gilmore (NSN Cycling Team), esikolmikusse mahtusid veel prantslane Dorian Godon (INEOS Grenadiers) ning belglane Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe).