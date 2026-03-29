Mehhiko ja Portugal taasavasid kuulsa staadioni väravateta viigiga

Estadio Azteca enne Mehhiko ja Portugali vahelist kontrollmängu Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgpalli maailmameistrivõistluste üks korraldajariik Mehhiko võõrustas laupäeval sõprusmängus Portugali. Kohtumine lõppes väravateta viigiga.

Mehhiko võõrustas Portugali kuulsal Estadio Aztecal, mis avati 1966. aastal ning kus mängiti nii 1970. kui 1986. aasta MM-finaal. Tulevateks maailmameistrivõistlusteks algasid üle-eelmisel aastal renoveerimistööd ning laupäevase kohtumisega toimus ühtlasi staadionikatla taasavamine.

Portugali poolelt olid ohtlikud võimalused nii Joao Felixil kui Bruno Fernandesel, Goncalo Ramos tabas avapoolaja keskel posti. Mängu lõpus oli Armando Gonzalezel võimalik võit koju jätta, aga tema pealöök läks Portugali värava postist mööda.

"Siin mängimiseks peab olema julgust, sest fännid on nõudlikud, nad tahavad võite ja näha head jalgpalli. Mängijad andsid endast Portugali vastu kõik," rääkis reporteritele Mehhiko peatreener Javier Aguirre. "Edu ei saa jalgpallis mõõta vaid tulemuse pealt, mängus on mitmeid faktoreid. Ma arvan, et pärast seda mängu oleme MM-iks paremini valmis," lisas Portugali juhendaja Roberto Martinez.

Teine võõrustajariik USA jäi Atlantas Belgiale alla lausa 2:5, aga peatreener Mauricio Pochettino loodab, et see ärgitab meeskonda MM-il paremaid esitusi näitama. "See on meie jaoks heaks äratuskellaks, sest praegu on aega arenemiseks. Muidugi peame arenema. See on kõigest mäng, mäng, kus meil ei olnud palju õnne. Mõnikord on hea valu tunda - on parem, et see tulemus juhtus nüüd," sõnas argentiinlane.

Weston McKennie avaväravale 39. minutil vastas Belgia avapoolaja lõpus ja teise alguses veerand tunniga löödud kolme tabamusega. Teise poolaja keskel lisas kaks väravat Dodi Lukebakio, teise ameeriklaste värava lõi Patrick Agyemang.

Toimetaja: Anders Nõmm

