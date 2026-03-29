Glinka kohtub Itaalias tuttava Kasahstani vanameistriga

Daniil Glinka
Eesti teine reket Daniil Glinka (ATP 184.) osaleb järgmisel nädalal Barletta Challenger 75 turniiril, kus tal on neljas asetus.

Tegemist on saviliivaväljaku turniiriga, kuid sellel kattel ei ole Glinka juba ammu mänginud – viimati 2024. aasta aprillis, kirjutab Tennisnet.ee. Samas on Glinka tulnud 2023. aastal liivaväljakul Eesti meistriks ja võitnud noorteklassis ka Kadrioru väljakutel Estonian Junior Openi.

Avaringis tuleb Glinkal kohtuda 38-aastase Kasahstani vanameistri Mihhail Kukuškiniga (ATP 285.), kelle alistas Oeirase Challengeri teises ringis 6:3, 6:4. Nädal enne seda oli Kukuškin Oeirase esimesel turniiril alistanud Eesti esireketi Mark Lajali.

Barlettas on esimesena asetatud Dalibor Svrcina (Tšehhi), kes on maailma edetabelis täpselt 100. kohal.

Toimetaja: Anders Nõmm

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo