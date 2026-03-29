Finaalturniiriks valmistuv noormeeste U-17 koondis sai napi kaotuse
Eesti noormeeste U-17 vanuseklassi jalgpallikoondis (sündinud aastal 2009 ja hiljem) kaotas Inglismaal toimuval EM-valikturniiril 1:2 Fääri saartele. Eesti ainsa värava lõi Andero Kaares.
Eesti algkoosseisu kuulusid Sander Karlsson, Andreas Põder, Ronald Sammul, Uku Viiroja, Robert Kaasik, kapten Andero Kaares, Robert Mihhalevski, Kert Tomingas, Karel Isok, Johannes Jurijs Oja ja Artjom Timakov, kirjutab jalgpall.ee.
Eesti jaoks muutus mäng keerulisemaks 43. minutil, kui Timakovi punase kaardi tõttu jäädi vähemusse. Avapoolaja esimesel lisaminutil viis Markus Danielsen Fääri saared ka juhtima, kuid vaheajale mindi ikkagi viigiseisul, sest kolmandal lisaminutil skooris Mihhalevski söödu järel Kaares.
Kui teist poolaega oli mängitud kümme minutit, lõi Danielsen oma teise värava, viies Fääri saared taas juhtima. Peatreener Marko Pärnpuu tõi seejärel vahetusest väljakule Karl-Tristan Lorenzi, Uku Korjuse ja Aston Visse, kuid mängu muutust tuua ei õnnestunud. Kuigi Eesti sooritas kokku 16 pealelööki vastaste üheksa vastu, siis võrku jõudis vaid Kaarese sooritus.
Valikturniiri avamängus kaotas Eesti 0:2 Iisraelile ning seega on nüüd tabelis kirjas kaks kaotust. Järgmisena kohtutakse 31. märtsil Inglismaaga. Eestil on võõrustajana 25. mail Tallinnas ja Rakveres algavale EM-finaalturniirile koht tagatud.
Noormeeste U-17 koondise koosseis märtsikuu EM-valikmängudeks:
Väravavahid
Sander Karlsson (10.11.2009) – Hammarby TFF (SWE)
Harly Ollin (23.09.2009) – Harju JK Laagri
Kaitsjad
Ron Neltsas (20.05.2009) – FC Elva
Andreas Põder (26.02.2009) – Tallinna FC Flora
Carl Koit (14.11.2009) – Norsborg FC (SWE)
Uku Nõmm (05.06.2009) – Pärnu JK Vaprus
Ronald Sammul (23.03.2009) – Tallinna FC Flora
Uku Viiroja (01.07.2009) – Tallinna FC Flora
Poolkaitsjad
Jaron Silm (10.03.2009) – Tallinna FC Flora
Robert Mihhalevski (10.01.2009) – FA Tartu Kalev
Karel Isok (01.06.2009) – Tallinna FC Flora
Ricardo Kranberg (01.01.2010) – FC Nõmme United
Karl-Tristan Lorenz (02.06.2009) – Tallinna FC Flora
Ründajad
Aston Visse (14.02.2009) – FC Kuressaare
Artjom Timakov (01.01.2010) – Tallinna FCI Levadia
Robert Kaasik (08.01.2009) – FC Honka (FIN)
Andero Kaares (29.06.2009) – Tallinna FC Flora
Kert Tomingas (15.01.2009) – FC Nõmme United
Uku Korjus (14.02.2010) – Tallinna FC Flora
Johannes Jurijs Oja (12.01.2009) – Albacete Balompié (ESP)
