Finaalturniiriks valmistuv noormeeste U-17 koondis sai napi kaotuse

Eesti algkoosseisu kuulusid Sander Karlsson, Andreas Põder, Ronald Sammul, Uku Viiroja, Robert Kaasik, kapten Andero Kaares, Robert Mihhalevski, Kert Tomingas, Karel Isok, Johannes Jurijs Oja ja Artjom Timakov, kirjutab jalgpall.ee.

Eesti jaoks muutus mäng keerulisemaks 43. minutil, kui Timakovi punase kaardi tõttu jäädi vähemusse. Avapoolaja esimesel lisaminutil viis Markus Danielsen Fääri saared ka juhtima, kuid vaheajale mindi ikkagi viigiseisul, sest kolmandal lisaminutil skooris Mihhalevski söödu järel Kaares.

Kui teist poolaega oli mängitud kümme minutit, lõi Danielsen oma teise värava, viies Fääri saared taas juhtima. Peatreener Marko Pärnpuu tõi seejärel vahetusest väljakule Karl-Tristan Lorenzi, Uku Korjuse ja Aston Visse, kuid mängu muutust tuua ei õnnestunud. Kuigi Eesti sooritas kokku 16 pealelööki vastaste üheksa vastu, siis võrku jõudis vaid Kaarese sooritus.

Valikturniiri avamängus kaotas Eesti 0:2 Iisraelile ning seega on nüüd tabelis kirjas kaks kaotust. Järgmisena kohtutakse 31. märtsil Inglismaaga. Eestil on võõrustajana 25. mail Tallinnas ja Rakveres algavale EM-finaalturniirile koht tagatud.

Noormeeste U-17 koondise koosseis märtsikuu EM-valikmängudeks:

Väravavahid

Sander Karlsson (10.11.2009) – Hammarby TFF (SWE)

Harly Ollin (23.09.2009) – Harju JK Laagri

Kaitsjad

Ron Neltsas (20.05.2009) – FC Elva

Andreas Põder (26.02.2009) – Tallinna FC Flora

Carl Koit (14.11.2009) – Norsborg FC (SWE)

Uku Nõmm (05.06.2009) – Pärnu JK Vaprus

Ronald Sammul (23.03.2009) – Tallinna FC Flora

Uku Viiroja (01.07.2009) – Tallinna FC Flora

Poolkaitsjad

Jaron Silm (10.03.2009) – Tallinna FC Flora

Robert Mihhalevski (10.01.2009) – FA Tartu Kalev

Karel Isok (01.06.2009) – Tallinna FC Flora

Ricardo Kranberg (01.01.2010) – FC Nõmme United

Karl-Tristan Lorenz (02.06.2009) – Tallinna FC Flora

Ründajad

Aston Visse (14.02.2009) – FC Kuressaare

Artjom Timakov (01.01.2010) – Tallinna FCI Levadia

Robert Kaasik (08.01.2009) – FC Honka (FIN)

Andero Kaares (29.06.2009) – Tallinna FC Flora

Kert Tomingas (15.01.2009) – FC Nõmme United

Uku Korjus (14.02.2010) – Tallinna FC Flora

Johannes Jurijs Oja (12.01.2009) – Albacete Balompié (ESP)