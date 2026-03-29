TÄNA OTSE | Selevko saab galal veel korra MM-i jääle tulla

Iluuisutamise maailmameistrivõistlused Prahas lõpetab pühapäeval traditsiooniline galaetendus. ETV+ otseülekanne algab kell 15.30, kommenteerivad Anu Säärits ja Liina-Grete Lilender.

Meeste üksiksõidus kuuenda kohaga Eesti iluuisuajalugu teinud Aleksandr Selevko on pühapäevasel galaetendusel neljandaks esinejaks ning tuleb jääle pärast kahte võõrustajate esitust ning jäätantsus kolmanda koha saanud USA paari Emilea Zingas - Vadym Kolesnik.

Traditsioonilisel galaetendusel saavad veel korra jääle tulla kõik medalivõitjad ning uisutajad, kellel on säravamad galakavad.

Kui kahekordne Euroopa meister Niina Petrõkina kutsuti olümpiamängudel pärast seitsmendat kohta ka galale, siis Praha MM-il seitsmenda koha eest sama ei kordunud. Küll teenis kutse meeste üksiksõidus seitsmenda koha teeninud prantslane Kevin Aymoz.

Toimetaja: ERR Sport

