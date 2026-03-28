Kullamäe kuumast viskekäest võiduks ei piisanud

Kristian Kullamäe Autor/allikas: Facebook/BC Lietkabelis Panevėžys
Eesti korvpallikoondislane Kristian Kullamäe tõusis Leedu kõrgliigas üleplatsimeheks, kuid tema koduklubi Panevežyse Lietkabelis oli sunnitud tunnistama lisaajal Neptunase 96:87 (18:30, 20:19, 24:22, 23:14, 2:11) paremust.

Kullamäe vedas Lietkabelise vägesid 26 punktiga. Ta tabas 17 väljakult teele saadetud viskest üheksa, seejuures oli eriti heas hoos kolmepunktijoone tagant, kui 12 viskest läbis korvirõnga kuus. Kullamäe arvele jäi veel kolm lauapalli, kaks resultatiivset söötu ja üks vaheltlõige, aga ka neli isiklikku viga ja kolm pallikaotust.

Eestlasest mängujuhile pakkus korralikku tuge Paulius Danusevicius, kes viskas 17 punkti ja võttis kümme lauapalli. Neptunase parimana tõi 17 punkti Rihards Lomazs.

Siim-Sander Vene koduklubi Šiauliai alistas võõrsil Nevežise 88:87 (25:23, 20:17, 23:23, 20:24). Šiauliai eduveduriks oli Dovydas Romancenko, kes viskas 18 punkti. Vene koosseisu ei kuulunud.

Liigatabelis on Šiauliai (12-10) neljas ja Lietkabelis (10-12) viies. Tabeli tipus troonib Kaunase Žalgiris (21-1).

Toimetaja: Henrik Laever

Kullamäe kuumast viskekäest võiduks ei piisanud

