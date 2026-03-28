Buffalo Sabres sipleb väikeses mõõnas

Eelmised kaks mängu Anaheim Ducksile ja Boston Bruinsile lisaajal kaotanud Sabres pidi nüüd kodujääl tunnistama Detroit Red Wingsi 5:2 (3:0, 0:1, 2:1) paremust.

Alex DeBrincat panustas võitu ühe värava ja kahe resultatiivse sööduga ning Patrick Kane viskas ühe värava ja andis ühe väravasöödu. John Gibson tõrjus Red Wingsi väravas 28 pealeviset.

Red Wings (86 punkti) astus võiduga sammukese lähemale idakonverentsi viimasele play-off kohale, mis kuulub hetkel New York Islandersile (87 p). Red Wingsiga võrdsetel punktidel on Ottawa Senators. Sabres (96 p) püsib teisel positsioonil.

Juba play-off konkurentsist välja langenud New York Rangers pani punkti kuue mängu pikkuseks kaotusteseeriale, kui sai kodus 6:1 (1:1, 3:0, 2:0) jagu Chicago Blackhawksist. Jonny Brodzinski viskas võitjate kasuks kaks väravat ning J.T. Miller viskas ise ühe ja tegi eeltöö kahele väravale.

Rangers vireleb idakonverentsi põhjas 67 punktiga, Blackhawks on läänes tagantpoolt teine (67 p).