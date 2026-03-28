Hermeti tõhus viskekontsert ei päästnud Dijoni kaotusest

Eesti korvpallikoondislane Kregor Hermet kasutas reede õhtul Prantsusmaa kõrgliigas oma mänguaja maksimaalselt ära, kui viskas 11 minutiga 17 punkti.

Hermeti koduklubi Dijon võõrustas Euroliigas pallivat Paris Basketballi ning oli avaveerandil juhtivas rollis, aga jäi teisel veerandil kaotusseisu ning ei suutnudki sellest välja tulla. Kolmandal veerandil läks Pariisi klubi juba 23 punktiga juhtima ja lõpusireeni kõlades jäi tabloole külaliste kindel 96:72 (21:22, 25:16, 26:20, 20:18) võit.

Hermet sai väljakule 11 minutiks, aga kasutas mänguaja maksimaalselt ära: eestlane tabas kõik oma visked ja skooris 17 punkti (kahesed 4/4, kolmesed 2/2, vabavisked 3/3), millest 14 tulid avaveerandil. Lisaks jäi tema arvele kaks lauapalli ja ühe korvisöödu.

Hermet oli Dijoni resultatiivseim, aga Gregor Hrovat ja Quentin Losser lisasid omalt poolt 15 punkti. Üleplatsimeheks kerkis Paris Basketballi tagamees Nadir Hifi, kes viskas 19 punkti ning jagas viis korvisöötu. Kõik 12 Pariisi klubi meest avasid punktiarve, seitse mängijat viskas vähemalt seitse punkti.

Dijon jätkab üheksa võidu ja 15 kaotusega Prantsusmaa kõrgliigas 12. tabelireal, aga viimasel play-in'i kohal asetsev Nancy (10-13) jääb vaid võidu kaugusele. Põhiturniiril peetakse 30 mängu, viimane mängupäeva on 16. mail.