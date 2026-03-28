TÄNA OTSE | Prantsuse jäätantsijad jahivad kolmandat tiitlivõistluste kulda

Täna tõmmatakse joon alla Prahas toimuvatele iluuisutamise maailmameistrivõistlustele, kui jäätantsijad esitavad oma vabatantsu. ETV+ ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 20.30, kommenteerivad Anu Säärits ja Liina-Grete Lilender.

Vabatantsule lähevad esikohalt vastu Prantsusmaad esindavad Laurence Fournier Beaudry ja Guillaume Cizeron, kes on tänavu tulnud olümpiavõitjaks ja ka Euroopa meistriks. Rütmitantsus teenisid nad 92,74 punkti, mis on ühtlasi nende parim punktisaak ning ameeriklaste Evan Batesi ja Madison Chocki (93,91 p) järel kõigi aegade teine tulemus.

Vabatantsus on Fournier Beaudry ja Cizeroni parimaks tulemuseks Milano Cortina olümpial kogutud 135,64 punkti, mida nad peaksid Batesi ja Chocki maailmarekordi (232,32 p) alistamiseks vähemalt 3,95 punkti võrra parandama. Milano Cortina olümpial hõbeda võitnud ameeriklased MM-il ei osale.

Kui Fournier Beaudry ja Cizeron lähevad vabatantsule võrdlemisi kindla eduga, siis heitlus teise koha nimel tõotab tulla pingeline. Teiselt kohalt läheb vabatantsule vastu olümpial pronksi saanud Kanada paar Piper Gilles - Paul Poirier, kes kogus rütmitantsus 86,45 punkti, aga britid Lilah Fear ja Lewis Gibson (85,09 p), ameeriklased Emilea Zingas ja Vadym Kolesnik (84,21 p) ning prantslased Evgeniia Lopareva ja Geoffrey Brissaud (83,07 p) ei jää üldse kaugele.

Fournier Beaudry ja Cizeron lähevad viimaste võistlejatena jääle Eesti aja järgi kell 22.42.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

iluuisutamise uudised

13:15

VAATA OTSE | Selevko läheb MM-il vabakavale vastu kolmandalt kohalt Uuendatud

11:30

TÄNA OTSE | Prantsuse jäätantsijad jahivad kolmandat tiitlivõistluste kulda

27.03

Petrõkina tõusis vabakavaga seitsmendaks, Sakamoto jättis hüvasti kuldselt Uuendatud

27.03

VIDEO | Petrõkina tegi vabakavaga taas Eesti iluuisuajalugu

27.03

Olümpiavõitjad olid parimad ka MM-i rütmitantsus Uuendatud

26.03

Hase ja Volodin tulid Prahas esmakordselt maailmameistriks

26.03

Tippmarki parandanud Selevko teenis MM-i lühikavas kolmanda koha

26.03

VIDEO | Aleksandr Selevko sooritas MM-il veatu lühikava

25.03

Kullasoosikuid lahutab paarissõidu lühikava järel vähem kui pool punkti

25.03

Lilender: Niina on supertubli, aga väsimus pikast hooajast paistis välja

25.03

VIDEO | Petrõkina andis kaskaadiga veidi punkte ära, aga võitles lõpuni

25.03

Langerbaur nihutas MM-il rekordit, Petrõkinalt taas korralik lühikava

24.03

Selgusid Petrõkina ja Langerbauri kolmapäevased stardiajad MM-il

23.03

Langerbaur MM-i eel: ettevalmistus oli hea

22.03

Petrõkina: hooaja lõpus hakkab kõik vaikselt valutama, aga see on normaalne

videod

sport.err.ee uudised

15:46

U-19 jalgpallikoondis kaotas viimase sekundi tabamusest Soomele

15:09

Wirtz kerkis Šveitsi vastu Saksamaa koondise kangelaseks

14:35

Henry Sildaru jäi pargisõidus Ruudi järel teiseks, Revjagin tegi MK-debüüdi

13:37

Sloveeniga heidelnud Priit Sei teenis Itaalias esikoha

13:15

VAATA OTSE | Selevko läheb MM-il vabakavale vastu kolmandalt kohalt Uuendatud

13:01

Hollas ja Remmelg said Mehhikos üheksanda koha

12:52

Lehis alistas MK-etapi veerandfinaalis Pariisi olümpiapronksi Uuendatud

12:32

Sinner alistas Zverevi seitsmendat korda järjest, finaalis ootab Lehecka

11:59

Hermeti tõhus viskekontsert ei päästnud Dijoni kaotusest

11:30

TÄNA OTSE | Prantsuse jäätantsijad jahivad kolmandat tiitlivõistluste kulda

11:00

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekandeid näitavad TV3, Go3 ja ERR

10:49

James tegi koos pojaga ajalugu, Jokic kogus taas kolmikduubli

10:40

USA politsei pidas Tiger Woodsi kinni joobes juhtimise pärast

09:53

Antonelli suurepärane hoog jätkus ka Jaapani GP kvalifikatsioonis

09:24

Eesti U-18 võrkpallikoondis jäi viies geimis Rumeeniale alla

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo