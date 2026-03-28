TÄNA OTSE | Prantsuse jäätantsijad jahivad kolmandat tiitlivõistluste kulda

Täna tõmmatakse joon alla Prahas toimuvatele iluuisutamise maailmameistrivõistlustele, kui jäätantsijad esitavad oma vabatantsu. ETV+ ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 20.30, kommenteerivad Anu Säärits ja Liina-Grete Lilender.

Vabatantsule lähevad esikohalt vastu Prantsusmaad esindavad Laurence Fournier Beaudry ja Guillaume Cizeron, kes on tänavu tulnud olümpiavõitjaks ja ka Euroopa meistriks. Rütmitantsus teenisid nad 92,74 punkti, mis on ühtlasi nende parim punktisaak ning ameeriklaste Evan Batesi ja Madison Chocki (93,91 p) järel kõigi aegade teine tulemus.

Vabatantsus on Fournier Beaudry ja Cizeroni parimaks tulemuseks Milano Cortina olümpial kogutud 135,64 punkti, mida nad peaksid Batesi ja Chocki maailmarekordi (232,32 p) alistamiseks vähemalt 3,95 punkti võrra parandama. Milano Cortina olümpial hõbeda võitnud ameeriklased MM-il ei osale.

Kui Fournier Beaudry ja Cizeron lähevad vabatantsule võrdlemisi kindla eduga, siis heitlus teise koha nimel tõotab tulla pingeline. Teiselt kohalt läheb vabatantsule vastu olümpial pronksi saanud Kanada paar Piper Gilles - Paul Poirier, kes kogus rütmitantsus 86,45 punkti, aga britid Lilah Fear ja Lewis Gibson (85,09 p), ameeriklased Emilea Zingas ja Vadym Kolesnik (84,21 p) ning prantslased Evgeniia Lopareva ja Geoffrey Brissaud (83,07 p) ei jää üldse kaugele.

Fournier Beaudry ja Cizeron lähevad viimaste võistlejatena jääle Eesti aja järgi kell 22.42.