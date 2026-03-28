X!

Lehis pääses ainsa eestlasena Astana MK-etapil kaheksandikfinaali

Vehklemine
Katrina Lehis
Katrina Lehis Autor/allikas: Augusto Bizzi/FIE – International Fencing Federation/Facebook
Vehklemine

Kasahstani pealinnas Astanas toimuval epeevehklemise MK-etapil pääses Katrina Lehis kaheksandikfinaali, Irina Embrich ja Julia Beljajeva langesid konkurentsist.

Lehis ja Embrich tagasid koha põhiturniiril edetabelikohaga, Beljajeva tegi reedel alagrupis puhta töö, kuid Eliisa Kikerpill end põhiturniirile vehelda ei suutnud.

Lehis alustas kindla 15:6 võiduga ameeriklanna Leehi Machulsky üle ja tagas koha kaheksandikfinaalis, kui alistas poolatar Kinga Zgryzniaki 15:12.

Kaheksandikfinaalis läheb Lehis vastamisi Hong Kongi sportlane Kaylin Sin Yan Hsiehiga.

Embrich alistas põhiturniiri avaringis sakslanna Lara Goldmanni 15:7, aga pidi järgmises ringis tunnistama prantslanna Diane Von Kerssenbrocki paremust tulemusega 15:12. Beljajeva alistas avaringis tuttavas šveitslanna Pauline Brunneri 15:10, aga jäi siis alla itaallanna Roberta Marzanile tulemusega 10:11.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

