Lehis alistas MK-etapi veerandfinaalis Pariisi olümpiapronksi

Kasahstani pealinnas Astanas toimuval epeevehklemise MK-etapil on Katrina Lehis end poolfinaali vehelnud, Irina Embrich ja Julia Beljajeva langesid konkurentsist põhiturniiri teise ringi.

Lehis ja Embrich tagasid koha põhiturniiril edetabelikohaga, Beljajeva tegi reedel alagrupis puhta töö, kuid Eliisa Kikerpill end põhiturniirile vehelda ei suutnud.

Lehis alustas kindla 15:6 võiduga ameeriklanna Leehi Machulsky üle ja tagas koha kaheksandikfinaalis, kui alistas poolatar Kinga Zgryzniaki 15:12. Kaheksandikfinaalis alistas Lehis Hong Kongi sportlase Kaylin Sin Yan Hsiehi 12:11.

Veerandfinaalis teenis 2021. aastal Tokyo olümpial pronksi võitnud eestlanna kolm aastat hiljem Pariisis sama medali võitnud Eszter Muhari üle otsustava torkega 14:13 võidu. Poolfinaalis läheb Lehis kokku turniiri esinumbri, prantslanna Diane Von Kerssenbrockiga.

Embrich alistas põhiturniiri avaringis sakslanna Lara Goldmanni 15:7, aga pidi järgmises ringis tunnistama just Von Kerssenbrocki paremust tulemusega 15:12. Beljajeva alistas avaringis tuttavas šveitslanna Pauline Brunneri 15:10, aga jäi siis alla itaallanna Roberta Marzanile tulemusega 10:11.

Pühapäeval toimub Astana MK-etapil naiskondlik võistlus, milles Eestil on viies asetus.