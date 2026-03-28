Eesti U-18 võrkpallikoondis jäi viies geimis Rumeeniale alla

Eesti U-18 võrkpallikoondis Rumeenia vastu Autor/allikas: CEV.eu
Eesti U-18 noormeeste võrkpallikoondis pidas Euroopa meistrivõistluste valiksarja teise ringi turniiril Rumeenias Bukarestis esimese mängu ning sai Rumeenia eakaaslaste vastu väljakul olla viis geimi.

Eesti noormehed suutsid seejuures välja tulla 0:2 kaotusseisust, ent kaotasid mängu lõpuks 2:3 (17:25, 22:25, 25:22, 25:17, 14:16), vahendab Volley.ee.

Reio Markkus Lepp tõi Eestile 22 punkti (+11), Mark Norman Soome panustas 20 punktiga (+12) ja Mattias Meresaar lisas 15 silma (+4). Eesti vastuvõtt oli 46 protsenti ja rünnak 43 protsenti, blokist saadi 14 ja servilt kuus punkti (22 viga).

Eesti koondis kuulub B-alagruppi koos korraldajate, Kreeka ja Iirimaaga. Kokku on viis alagruppi ja finaalturniirile pääseb iga grupi võitja ning lisaks neli paremat teise koha saajat.

Laupäeval mängitakse Kreekaga.

Eesti koondis valiksarjas: Mark Norman Soome, Sören Korbelainen, Kaspar Vares, Mattias Meresaar, Oskar Vares, Sven Jürgen Post, Simo Laherand, Reio Markkus Lepp, Rasmus Priimägi, Steven Marti Lillipuu, Arto Lepamets, Anton Aavik, Kristofer Pajuste, Oliver Täht.

Peatreener Marko Vantsi, abitreener Sten Vahtras, füsioterapeut Annabel Kutman, mänedžer/statistik Krislin Heinsoo.

