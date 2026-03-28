VAATA OTSE | Selevko läheb MM-il vabakavale vastu kolmandalt kohalt

Eesti iluuisutaja Aleksandr Selevko tegi Prahas toimuvatel iluuisutamise maailmameistrivõistlustel suurepärase lühikava ning sai kõrge kolmanda koha. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne meeste vabakavast algab kell 13.25, kommenteerivad Anu Säärits ja Liina-Grete Lilender.

Niina Petrõkina saavutas reedel Prahas seitsmenda koha, mis tähistab Eesti iluuisutajate parimat tulemust MM-il, kuid Aleksandr Selevkol on laupäeval suurepärane võimalus seda veelgi nihutada.

Selevko ei oleks saanud neljapäeval oma lühikava palju paremini esitada ning teenis esituse eest lausa 96,49 punkti, millega parandas endale kuuluvat Eesti rekordit enam kui viie punkti võrra. Selle tulemusega sai ta kolmanda koha ning võitis Eestile esimese väikese medali maailmameistrivõistlustelt.

"Suutsin kontrollida oma emotsioone kava ajal paremini kui olümpial ja teha korralikult kõik hüpped. Tunnen, et olen heas vormis ning kui suudan hoida head mentaalset seisundit, siis suudan uisutada hästi. Vabakavas soovin anda kogu energia publikule ja loodan, et saan vabakavaga olla samamoodi rahul kui lühikavaga," ütles ta pärast lühikava.

Selevkost parema tulemuse said ainult USA täht Ilia Malinin (111,29 p) ning prantslane Adam Siao Him Fa (101,85 p), seljataha jäid jaapanlane Shun Sato (95,84 p), kanadalane Stephen Gogolev (94,38 p) ja jaapanlane Yuma Kagiyama (93,80 p).

Need kuus meest kuuluvad laupäeval nn kuuma gruppi, Kagiyama läheb jääle Eesti aja järgi kell 16.34, Selevko kell 16.58 ning Malinin viimase võistlejana kell 17.14.

