Neidude U-18 koondis alustas EM-valiksarja kaotusega Hollandile

Eesti naiskond kuulub C-alagruppi, kus lisaks meile ja korraldajamaa Hispaaniale mängivad Aserbaidžaan ja Holland. Otsepilti näeb mängudest Voleytv YouTube´i kanali vahendusel. Laupäeval kell 20.30 mängitakse Hispaaniaga.

Reedeses mängus kerkis Eesti naiskonna edukaimaks 18 punkti (+11) toonud Keira Liina Lukas, 13 punkti (+12) lisas Siret Kaukver ja 11 punkti (+2) panustas Susanna Elisabeth Rikand. Eestlannade vastuvõtt oli 27% ja rünnak 34%, blokiga teeniti 11 punkti ja servil löödi 10 ässa (eksiti 8 pallingul).

Hollandi parim oli 23 punktiga (+9) Faye Albertoe. Hollandi vastuvõtt oli 43% ja rünnak 49%, blokipunkte teeniti 5 ja servipunkte 16 (14 eksimust).

Kokku on viis alagruppi ja EM-finaalturniirile pääseb iga alagrupi võitja ning kõigi alagruppide peale kolm paremat teise koha saajat.

Eesti koondis valiksarjas: Maria Hall, Simona Sova, Elis Ahjupera, Helene-Lisette Jürilo, Karolin Raudla, Mariete Järvelaid, Säde Kirss, Keira Liina Lukas, Mirjam Mäe, Susanna Elisabeth Rikand, Marleen Ojasoo, Siret Kaukver, Getter Utno, Maria Elizabeth Jefanov.

Peatreener Hendrik Rikand, abitreener Jaanika Jakobson, füsioterapeut Eliise Hollas, statistik/mänedžer Mihkel Sagar.

Eesti mängude ajakava (Eesti aeg):

27.03 kell 18.00 Eesti – Holland 1:3 (18:25, 25:22, 19:25, 19:25)

28.03 kell 20.30 Eesti – Hispaania

29.03 kell 18.00 Aserbaidžaan – Eesti