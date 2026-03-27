Mätik näitas ebatavalisel temposõidurajal head taset

Eestlase sõnul oli tegemist üsna ebatavalise ja tehnilise temposõidurajaga, vahendab EJL.ee. Päeva parima tulemuse sooritas itaallane Nicolas Milesi (Ineos Grenadiers Racing Academy; 13.15), edestades tiimikaaslast Cameron Rogersi kuue ja britti Henry Hobbsi (Team Visma | Lease a Bike Development) 11 sekundiga. Mätik jäi võitjale alla 37 sekundiga.

"Ilm oli samuti muutlik, kus vahepeal saime rahet ja järgmisel hetkel paistis päike," kirjeldas Mätik võistluse järel. "Võtsin endast maksimumi välja ehk olen oma tulemusega rahul."

Üldarvestuses kerkis parimaks taanlane Kristian Egholm (Lidl – Trek Future Racing). Mätik (+0.37) hoiab 16. positsiooni. Kolmandal etapil on pikkust 158,7 kilomeetrit.