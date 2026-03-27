Aigro tegi Planica lennumäel kaks korralikku hüpet

Aigro sai avavoorus kirja 214,5 ning teises 210 meetrit ning koondtulemus 387,7 punkti andis talle kokkuvõttes 25. positsiooni. Koht esimese 20 seas jäi täpselt kümne punkti kaugusele.

Kodupubliku rõõmuks teenis kindla võidu Domen Prevc, kes hüppas 232,5 ja 230,5 meetrit ning oli mõlemas voorus üsna veenva eduga parim. Teise koha saanud Ren Nikaido jäi 471,4 punkti teeninud sloveenist juba enam kui 20 punkti kaugusele, kolmas oli austerlane Daniel Tschofenig.

Laupäeval toimub Planicas võistkondlik võistlus ning pühapäeval saab MK-hooaeg lõpu finaaletapiga.