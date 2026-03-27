Henn meenutas vabatahtlikuametit: käisin Pogbale tosse ostmas!

Kevadel võõrustab Eesti jalgpalli suursündmust, kui 25. maist kuni 7. juunini toimuval noormeeste U-17 EM-finaalturniiril selgitatakse välja selle vanuseklassi Euroopa meister. Turniiri korraldamiseks on huvilistel võimalik kandideerida vabatahtlikuks. 2012. aastal tegi seda näiteks praegune Eesti koondise juhendaja Jürgen Henn, kes toona oli Eestis toimunud U19 vanuseklassi EM-il Prantsusmaa koondise saatja.

Eesti meeste koondise praeguse peatreeneri sõnul sattus ta EM-turniiril vabatahtliku rolli üsna juhuslikult. "Olin just jalgpalluri karjääri lõpetanud ja hõljusin kuskil vahepeal. Töötasin sel ajal FC Flora kontoris – mäletan, et aitasin korraldada karikafinaali ja näiteks ajasin Florale välja joogisponsori," rääkis Henn jalgpall.ee-le.

"Ma täpselt ei mäleta, kuidas see info minuni jõudis, et saab turniiril abiks olla. Võimalik, et nägime koos Aiko Orglaga mingit reklaami või üleskutset? Igal juhul arutasime omavahel läbi ja lõpuks sai meist mõlemast koondiste saatja," jätkas Henn.

Koondist endale ise valida ei saanud, vaid see selgus loosi toel – Henn sai Prantsusmaa ja Orgla Kreeka. Prantslased jõudsid välja poolfinaali, kreeklased finaali. "Minu jaoks oli kindlasti huvitav, et sain tõesti hea koondise, keda seestpoolt tundma õppida. Nägin, kuidas nad töötavad, elavad ja treenivad," meenutas Henn.

"Mul oli privileeg elada koondisega koos hotellis. Olin Prantsusmaa koondise ja turniiri korraldajate vaheisik. Kui oli vaja mõnda bussiaega muuta või üldse midagi korraldada, siis see käis alati läbi minu," sõnas Henn. "Olin nendega kaasas hotellis, bussis, trennides, mängudel. Sain koondisele ikka päris lähedale. Tõsi, koosolekutel ma eriti ei osalenud, aga treeningväljakul toimuv oli nähtav – ausalt öeldes ei teinud nad trennide põhjal midagi erilist. Turniiri ajal olid peamiselt väga mängulised treeningud ja taktikalised asjad käidi läbi päris kiirelt."

Ühes prantslastega tehti korralik Eestimaa tuur, sest turniiri avamäng toimus neil Rakveres Serbiaga, seejärel mängiti Haapsalus Horvaatiaga, alagrupi kolmas matš peeti Kadriorus Inglismaaga ning poolfinaal Hispaaniaga juba A. Le Coq Arenal. "Mängudel oli väga põnev kaasas käia – olin meeskonna bussis. See võtab tiimilt stressi maha, kui bussis on kaasas kohalik inimene, kes saab kohe mingite murede puhul aidata," ütles Henn. "Nad olid väga viisakad inimesed, hea ja kokkuhoidev grupp. Ei olnud sellist tunnet, et keegi oleks kuidagi staaritsenud. Näiteks aitasin Pogbale tosse välja ajada ja temagi oli väga viisakas. Kui õigesti mäletan, siis käisin Kristiine keskuses talle neid ostmas."

Pikalt tiimiga koos olnud Henn sai turniiri jooksul ka ise end treeningutel veidi proovile panna. "Vahel kutsuti enne trenni niisama žongleerima, aga ühel taastaval treeningul palus treener mind kaasa mängima. Olime ju nii pikalt koos ja tekkis ikkagi mingisugune usaldus. Taseme vahe tuli selles trennis ikka välja… Aga mitte suur!" muigas Henn.

Eesti võõrustab kohtumisi neljal erineval staadionil: Tallinnas toimuvad mängud A. Le Coq Arenal, Kadrioru staadionil ja Kalevi Keskstaadionil ning alagrupimänge peetakse ka Rakvere linnastaadionil. Turniir kulmineerub 7. juunil toimuva finaaliga, mis mängitakse A. Le Coq Arenal.

Vabatahtlikuna on kõigil huvilistel võimalik anda oma panus finaalturniiri edukale toimumisele, lüües kaasa erinevates valdkondades: meedia, transport, mängude korraldus, teenindav ala ja palju muud. Vabatahtlikuks ootab EJL kõiki, kes soovivad olla osa Eesti jalgpallist, saada rahvusvahelise ürituse korraldamise kogemust ning on kohusetundlikud. Varasem kogemus vabatahtlikuna ei ole oluline. Vabatahtlike tööperiood sõltub ülesannetest – lisaks mängupäevadele võivad mitmed rollid alata kuni nädal enne turniiri algust.

Vabatahtlikele kehtiv vanuse alampiir on 16 eluaastat, transpordi valdkonnas tegutsemiseks peab vabatahtlik olema vähemalt 21-aastane. Kandideerida saab 31. märtsini, täites registreerimisvormi. Pärast tähtaja lõppu toimuvad kandidaatidega vestlused.

Finaalturniirist võtavad osa kaheksa erineva Euroopa riigi rahvuskoondised. Korraldajana on Eesti endale juba koha turniiril taganud, ülejäänud seitse koondist kvalifitseeruvad finaalturniirile läbi valiksarja.

EJL on varasemalt edukalt korraldanud mitmeid jalgpalli suursündmuseid: 2012. aastal noormeeste U-19 EM-finaalturniiri, 2015. aastal rannajalgpalli Euroliiga superfinaali, 2018. aastal A. Le Coq Arenal UEFA Superkarikafinaali ning 2023. aasta kevadel neidude U-17 EM-finaalturniiri. Lisaks pidi EJL 2020. aastal korraldama noormeeste U-17 EM-finaalturniiri, mis jäi koroonapandeemia tõttu ära.