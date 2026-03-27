Soome hokimängija tõusis NHL-is õhtu sangariks

Jäähokiliigas NHL oli suurepärane õhtu Soome hokimehel Mikael Granlundil, kes viskas kolm väravat ja aitas Anaheim Ducksi võõrsil 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0) lisaajavõiduni Calgary Flamesi üle.

Granlund viskas teisel kolmandikul 1:1 viigivärava ja kolmandal kolmandikul 3.33 enne lõppu ka 2:2 viigivärava, mis tagas Anaheimile lisaaja.

Seal kerkis meeskonna sangariks taas 34-aastane keskründaja, kes vaid loetud hetked enne sireeni viskas ka külaliste võidutabamuse.

Nii mängija ise kui ka tema võistkond on sattunud heasse hoogu. Ta on visanud nelja viimase kohtumisega seitse väravat ja meeskond on kõik need ka võitnud. Ühtlasi asutakse Vaikse ookeani divisjoni liidrikohal.

Kübaratrikiga sai neljapäeval hakkama ka liiga kõigi aegade suurim väravakütt Aleksandr Ovetškin, kes kurvastas kolmel korral võõrsil Utah Mammothi poolehoidjaid. Tema klubi Washington Capitals võitis mängu 7:4 (1:3, 2:0, 4:1).

Stanley karikavõistlused pole enam mägede taga ja võistkondadel on pidada põhiturniiril veel üheksa kuni kaksteist kohtumist. Praeguseks on sõelmängude pilet juba käes Colorado Avalanche'il ja Dallas Starsil ning kõik võimalused on kadunud New York Rangersil ja Vancouver Canucksil.

Tulemused: Montreal - Columbus 2:1, Ottawa - Pittsburgh 3:4 kv, Tampa Bay - Seattle 3:4 la, Florida - Minnesota 2:3, NY Islanders - Dallas 2:1, Philadelphia - Chicago 5:1, St. Louis - San Jose 2:1 la, Nashville - New Jersey 2:4, Winnipeg - Colorado 2:3, Utah - Washington 4:7, Calgary - Anaheim 2:3 la, Las Vegas - Edmonton 3:4 la, Vancouver - Los Angeles 0:4.