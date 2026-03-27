Iraan ei luba oma spordivõistkondi vaenulikesse riikidesse

Jalgpall
Iraani jalgpallikoondis
Iraani jalgpallikoondis
Jalgpall

Iraani jalgpallikoondise osalemine jalgpalli MM-finaalturniiril on pärast sõjategevust sattunud küsimärgi alla ja äsjane kohaliku võimu eeskiri ei tõsta selles osas lootust.

Suvine jalgpalli MM-finaalturniiril peetakse Kanadas, USA-s ja Mehhikos. Seejuures on Iraani alagrupimängud praeguse kava kohaselt määratud toimuma Ameerika Ühendriikide pinnal.

Veebruaris ründasid USA ja Iisrael aga riiki, millele järgnes senine kestev relvastatud konflikt. Neljapäeval kirjutas Iraani meedia, et võimud on keelanud spordivõistkondadel reisida riikidesse, mida peetakse vaenulikuks.

"Rahvuskoondiste ja klubivõistkondade viibimine riikides, mida peetakse vaenulikuks ja mis ei suuda tagada Iraani sportlaste ja taustajõudude turvalisust, on kuni edasiste teadeteni keelatud," teatas Iraani spordiministeerium.

Oma avalduses viidati klubimeeskonna Tractor FC mängule Araabia Ühendemiraatide meeskonnaga Saudi Araabia territooriumil. Samas ei täpsustanud ministeerium, millised mängupaiku tuleb ümber vahetada või milliseid riike peetakse vaenulikuks. Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraadid on USA liitlased.

Ministeerium lisas, et Iraani jalgpalliliit ja klubid on kohustatud teavitama Aasia jalgpalliliitu, et mängupaikade asukohti muuta.

Iraan jalgpallikoondise osalemine MM-finaalturniiril on kahtluse all alates sõjategevuse algusest. USA president Donald Trump sõnas märtsi alguses, et kuigi Iraani koondis on teretulnud USA-sse mängima, siis ei pruugi see olla nende turvalisuse seisukohalt sobiv.

Iraani jalgpalliliidu president Mehdi Taj sõnas eelmisel nädalal, et peetakse maailma juhtorgani FIFA-ga läbirääkimisi seoses Iraani mängude üleviimisega Mehhiko territooriumile.

Hetkel viibib Iraani koondis laagris Türgis, kus valmistutatakse kontrollkohtumisteks Nigeeria ja Costa Ricaga.

Toimetaja: Siim Boikov

