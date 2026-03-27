Kombe klubi jõudis Soomes veerandfinaali

Eesti jäähokimängija Kristjan Kombe klubi Kuopio KalPa alistas Soome meistrivõistluste sõelmängude avaringis Helsingi IFK mängudega kolm-kaks ja tagas koha veerandfinaalis.

Seejuures kujunes seeria väga tasavägiseks, kuna KalPa suutis otsustava kohtumise võita kodus alles lisaajal 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 1:0).

KalPa oli suure osa mängust 0:1 taga, aga viimasel kolmandikul suudeti vaid paari minuti jooksul kaks väravat visata ja juhtima asuda. Pealinnaklubi seadis aga 1.39 enne lõppu jalule viigi ja ees ootas lisaaeg, kus otsustava värava viskas 9.17 pärast algust Juuso Kononen.

25-aastane Kombe tegi seerias kõik viis mängu kaasa, aga ise resultatiivsuspunktideni ei jõudnud.

Veerandfinaalis läheb tiitlikaitsja KalPa vastamisi põhiturniirilt neljanda asetuse saanud Tampere Ilvesega.

Robert Rooba klubi Kouvola KooKoo sai põhiturniiril teise koha ja pääses seega otse veerandfinaali. Seal tuleb neile vastaseks Lahti Pelicans, kes lükkas JYP-i konkurentsist mängudega kolm-null.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

jäähokiuudised

14:38

Soome hokimängija tõusis NHL-is õhtu sangariks

13:22

Kombe klubi jõudis Soomes veerandfinaali

26.03

Kaks aastat tagasi põhiturniiri võitnud Rangers jäi taas play-off'ist välja

25.03

Ottawa nooruki debüüt NHL-is kujunes hiilgavaks

24.03

Ottawa kaitse keeras New Yorgi kraani kinni

23.03

Ovetškin jõudis NHL-is neljakohalise numbrini

23.03

Galerii: Naiste hoki poolfinaalseeriad on viigis

22.03

Rooba: olen mänginud viimased kaks hooaega elu parimat hokit

22.03

Galerii: Hokifinaal on Ida-Virumaa klubide siseasi

21.03

Naiste hokis peeti esimesed poolfinaalid, Everesti väravavaht tegi hiilgemängu

19.03

Stars alistas tippude lahingus Avalanche'i, Crosby naasis jääle

18.03

Soomlase vägitegu aitas Buffalo esikoha lävele

18.03

Rooba viskas Soomes värava ja Kombe andis väravasöödu

18.03

Panter kaotas veerandfinaalis kolmandat korda ja langes konkurentsist

17.03

Taas toorutsenud Gudas lõi hokiringkonna eri leeridesse

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

16:07

Henn meenutas vabatahtlikuametit: käisin Pogbale tosse ostmas!

15:46

Lensment liitus Saksamaa juunioride tiimiga ja avas hooaja

15:22

Hollas ja Remmelg pääsesid MK-etapil Nayaritis 24 parema sekka

14:22

VAATA OTSE | Prahas liuglevad areenile jäätantsijad Uuendatud

14:12

Iraan ei luba oma spordivõistkondi vaenulikesse riikidesse

13:48

Boliivia ja Jamaica MM-lootused jäid ellu

12:37

Selgusid uue peatreeneri saanud Eesti rahvusnaiskonna kandidaadid

12:15

Piastri edestas teisel treeningul Mercedeseid

11:34

Vähemusse jäänud Prantsusmaa vutikoondis sai ikkagi Brasiiliast jagu

11:21

Ralf Aron taastub avariis saadud vigastustest ja loodab suvel võistelda

