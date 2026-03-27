Kombe klubi jõudis Soomes veerandfinaali

Seejuures kujunes seeria väga tasavägiseks, kuna KalPa suutis otsustava kohtumise võita kodus alles lisaajal 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 1:0).

KalPa oli suure osa mängust 0:1 taga, aga viimasel kolmandikul suudeti vaid paari minuti jooksul kaks väravat visata ja juhtima asuda. Pealinnaklubi seadis aga 1.39 enne lõppu jalule viigi ja ees ootas lisaaeg, kus otsustava värava viskas 9.17 pärast algust Juuso Kononen.

25-aastane Kombe tegi seerias kõik viis mängu kaasa, aga ise resultatiivsuspunktideni ei jõudnud.

Veerandfinaalis läheb tiitlikaitsja KalPa vastamisi põhiturniirilt neljanda asetuse saanud Tampere Ilvesega.

Robert Rooba klubi Kouvola KooKoo sai põhiturniiril teise koha ja pääses seega otse veerandfinaali. Seal tuleb neile vastaseks Lahti Pelicans, kes lükkas JYP-i konkurentsist mängudega kolm-null.