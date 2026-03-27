Hollas ja Remmelg pääsesid MK-etapil Nayaritis 24 parema sekka

Rannavõrkpall
Heleene Hollas - Liisa Remmelg
Heleene Hollas - Liisa Remmelg Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Rannavõrkpall

Rannavõrkpallurid Heleene Hollas ja Liisa Remmelg alustasid MK-sarja etappi Mehhikos Nayaritis edukalt, saades alagrupis ühe võidu ja jõudes nii 24 parema sekka.

Otse põhiturniirile pääsenud 18. asetust omav Eesti esiduo alustas Challenge taseme etappi 2:0 (21:13, 21:18) võiduga Hiina paari Kaiyue Jiangi – Jie Dongi üle, vahendab Volley.ee.

B-alagruppi kuuluvad eestlannad kohtusid teises alagrupimängus Jaapani duoga Asami Shiba – Reika Murakami ning selle kohtumise võitsid jaapanlannad 2:0 (21:15, 21:17). See tähendas, et alagrupis said Hollas ja Remmelg teise koha ja pääsesid 24 sekka.

24 parema seas minnakse reede õhtul Eesti aja järgi kell 22.00 vastamisi brasiillannade Alessandra Rezende Jardimi ja Priscila Lima de Aragaoga, kes pääsesid põhiturniirile läbi kvalifikatsiooni.

Toimetaja: Siim Boikov

15:22

Hollas ja Remmelg pääsesid MK-etapil Nayaritis 24 parema sekka

12:37

Selgusid uue peatreeneri saanud Eesti rahvusnaiskonna kandidaadid

26.03

Võru Barrus jäi poolfinaalseerias raske võiduga ellu

26.03

Hollas ja Remmelg mängivad Challenge taseme MK-etapil Nayaritis

25.03

Tartu ei suutnud kodusaalis otsustavas geimis võita ühtegi punkti

24.03

Bigbank ja Selver jätkavad poolfinaalseeriat: iga mängu hind kasvab

23.03

Talvisteks rannavolle Eesti meistriteks tulid Tiisaar ja Korotkov ning õed Jürgensonid

23.03

Kask ja Cicetti vedasid naiskonna poolfinaali, Üprus säras Austrias

22.03

Taas Võru Barruse alistanud Pärnu VK jõudis finaalist võidu kaugusele

21.03

Rae jõudis finaalist ühe võidu kaugusele

20.03

Geimidega üks-kaks taga olnud Selver x TalTech viigistas seeria

20.03

Hollas ja Remmelg piirdusid hooaja avaetapil alagrupitruniiriga

19.03

Hollas – Remmelg alustavad hooaega Mehhikos

19.03

Pärnu VK jättis avamängus Võru Barruse nullile

19.03

Pärnu ja Võru alustavad poolfinaalseeriat

videod

sport.err.ee uudised

16:07

Henn meenutas vabatahtlikuametit: käisin Pogbale tosse ostmas!

15:46

Lensment liitus Saksamaa juunioride tiimiga ja avas hooaja

15:22

Hollas ja Remmelg pääsesid MK-etapil Nayaritis 24 parema sekka

14:38

Soome hokimängija tõusis NHL-is õhtu sangariks

14:22

VAATA OTSE | Prahas liuglevad areenile jäätantsijad Uuendatud

14:12

Iraan ei luba oma spordivõistkondi vaenulikesse riikidesse

13:48

Boliivia ja Jamaica MM-lootused jäid ellu

13:22

Kombe klubi jõudis Soomes veerandfinaali

12:37

Selgusid uue peatreeneri saanud Eesti rahvusnaiskonna kandidaadid

12:15

Piastri edestas teisel treeningul Mercedeseid

11:34

Vähemusse jäänud Prantsusmaa vutikoondis sai ikkagi Brasiiliast jagu

11:21

Ralf Aron taastub avariis saadud vigastustest ja loodab suvel võistelda

10:50

Kohus ennistas kohtumenetluse ajaks Reinartite treenerikutsed

10:15

Sabalenka pani taas Rõbakina paika ja sammus finaali

09:37

Detroit Pistons trügib idakonverentsi võidu suunas

loetumad

26.03

Tippmarki parandanud Selevko teenis MM-i lühikavas kolmanda koha Uuendatud

26.03

VIDEO | Aleksandr Selevko sooritas MM-il veatu lühikava

26.03

Eestlased tegid Tai velotuuril igavusest nalja, mis päädis vahefiniši võiduga

08:58

TÄNA OTSE | Petrõkina ja Langerbaur sooritavad MM-il vabakava

26.03

Hase ja Volodin tulid Prahas esmakordselt maailmameistriks Uuendatud

25.03

Henry Sildaru võitis pargisõidu MK-etapi kvalifikatsiooni

26.03

Robert Griffin üritab lipujalgpallis USA olümpiakoondisse murda

25.03

Langerbaur nihutas MM-il rekordit, Petrõkinalt taas korralik lühikava

26.03

Veesaare endine treener: mul on juba üks paremaid töökohti

25.03

Suri kahel OM-il käinud purjetaja Imre Taveter

