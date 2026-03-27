Hollas ja Remmelg pääsesid MK-etapil Nayaritis 24 parema sekka

Rannavõrkpallurid Heleene Hollas ja Liisa Remmelg alustasid MK-sarja etappi Mehhikos Nayaritis edukalt, saades alagrupis ühe võidu ja jõudes nii 24 parema sekka.

Otse põhiturniirile pääsenud 18. asetust omav Eesti esiduo alustas Challenge taseme etappi 2:0 (21:13, 21:18) võiduga Hiina paari Kaiyue Jiangi – Jie Dongi üle, vahendab Volley.ee.

B-alagruppi kuuluvad eestlannad kohtusid teises alagrupimängus Jaapani duoga Asami Shiba – Reika Murakami ning selle kohtumise võitsid jaapanlannad 2:0 (21:15, 21:17). See tähendas, et alagrupis said Hollas ja Remmelg teise koha ja pääsesid 24 sekka.

24 parema seas minnakse reede õhtul Eesti aja järgi kell 22.00 vastamisi brasiillannade Alessandra Rezende Jardimi ja Priscila Lima de Aragaoga, kes pääsesid põhiturniirile läbi kvalifikatsiooni.