Ralf Aron taastub avariis saadud vigastustest ja loodab suvel võistelda

Ralf Aron
Ralf Aron Autor/allikas: SCANPIX / IMAGO/Gruppe C Photography
Kuu aega tagasi toimunud Bathurst 12-tunni sõidus sattus Ralf Aron raskesse avariisse, aga nüüd on Mercedese tehasetiimi sõitja kodus jõudsalt taastumas ja vaatab positiivselt tulevikku.

Austraalias toimunud võistlusel põrutas Aroni juhitud Mercedes liidrikohalt täie kiirusega otsa pimeda kurvi taga risti rajal seisnud autole, mille tagajärjel purunes tema auto esiosa ja kapoti all süttis tulekahju, vahendab Autosport.ee.

Aron suutis autost ise väljuda. Kiirabiga viidi eestlane esmalt raja meditsiinikeskusse ja seejärel põhjalikumaks kontrolliks lähimasse haiglasse, kus selgus, et tal on kompressioonimurrud kahes selgroolülis.

"Nüüd on avariist kuu aega möödas ja seni on kõik positiivselt läinud," selgitas Aron oma olukorda. "Närvid kannatada ei saanud ja opereerima ei pidanud. Olen pideva jälgimise all ja praegu pean kuu aega veel rahulikult olema enne kui saan hakata taastusraviga tegelema. Kannan praegu ortoosi, midagi tõsta ei tohi, aga võin istuda, mõõdukalt ringi liikuda ja ka näiteks autoga sõita."

Kuna prognoosid on positiivsed, siis loodab Ralf peatselt ka võistlusautosse naasta. "Vaatame jooksvalt, aga hetkel on plaanid sellised, et mai teises pooles prooviks testisõiduks võistlusautosse hüpata ja juunis ehk juba esimesel võistlusel osaleda," kommenteeris Aron.

"Väike tagasilöök on muidugi see, et sõites eelmisel aastal mitmes sarjas koos amatööridest meeskonnakaaslastega, oli eesmärgiks tänavu juba proffidega autot jagada. Nüüd aga kahjuks pean tänavu taas amatööridega koos sõitma ja fookus saab olema järgmisel aastal."

Aron lisas, et praegu saab ta aega kasutada külastamaks üritusi, kuhu muidu aega minna polnud. "Näiteks eelseisval pühapäeval lähen kardivõistlusele Rakveres, kus jagan auhindu Talendid Rajale sarja etapil osalejatele."

Toimetaja: Siim Boikov

