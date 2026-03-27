VAATA OTSE | Langerbaur jäi vabakavas rekordile alla, mida teeb Petrõkina?

Iluuisutamine
Täna kell 19.00 alustab ERR-i spordiportaal otseülekannet iluuisutamise maailmameistrivõistlustelt Prahas, kus on kavas naiste üksiksõidu vabakava. ETV+ ekraanil näeb võistlust kell 19.00-19.55 ja uuesti alates 20.25. Alates kell 20.00 on võistlus ka ETV2 ekraanil. Kommenteerivad Anu Säärits, Liina-Grete Lilender ja Eva-Lotta Kiibus.

Kahest Eesti iluuisutajast esimesena jääl käinud Langerbaur teenis oma vabakava eest 105,62 punkti, mis jääb tema isiklikule rekordile alla veidi enam kui viie punktiga. Lühikavas oma tippmarki nihutanud Langerbaur sai kahe kava kokkuvõttes 162,18 punkti; tema kaks ja pool aastat tagasi püstitatud isiklik rekord on 165,85 silma.

Uudis täieneb.

Enne võistlust:

Naiste üksiksõidu lühikavas teenis Niina Petrõkina 11. (67,29 punkti) ja Nataly Langerbaur 21. koha (56,56). Mõlemad pääsesid 24 parema sekka, kes jätkavad vabakavas.

Vabakavas starditakse vastavalt oma kohale ehk Langerbaur on kohe esimeses soojendusgrupis ja Petrõkina kolmandas. Eesti aja järgi peaks Langerbaur alustama kell 19.30 ja Petrõkina kell 21.17.

Kaksikjuhtimine on lühikava järel jaapanlannadel Kaori Sakamotol (79,31) ja Mone Chibal (78,45), kellele järgnevad ameeriklannad Amber Glenn (72,65) ja Isabeau Levito (72,16).

Iluuisutamise maailmameistrivõistlused Prahas kestavad pühapäevani.

Toimetaja: ERR Sport

VAATA OTSE | Langerbaur jäi vabakavas rekordile alla, mida teeb Petrõkina? Uuendatud

