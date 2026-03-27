TÄNA OTSE | Petrõkina ja Langerbaur sooritavad MM-il vabakava

Täna kell 19.00 alustab ERR-i spordiportaal otseülekannet iluuisutamise maailmameistrivõistlustelt Prahas, kus on kavas naiste üksiksõidu vabakava. ETV+ ekraanil näeb võistlust kell 19.00-19.55 ja uuesti alates 20.25. Alates kell 20.00 on võistlus ka ETV2 ekraanil.

Naiste üksiksõidu lühikavas teenis Niina Petrõkina 11. (67,29 punkti) ja Nataly Langerbaur 21. koha (56,56). Mõlemad pääsesid 24 parema sekka, kes jätkavad vabakavas.

Vabakavas starditakse vastavalt oma kohale ehk Langerbaur on kohe esimeses soojendusgrupis ja Petrõkina kolmandas. Eesti aja järgi peaks Langerbaur alustama kell 19.30 ja Petrõkina kell 21.17.

Kaksikjuhtimine on lühikava järel jaapanlannadel Kaori Sakamotol (79,31) ja Mone Chibal (78,45), kellele järgnevad ameeriklannad Amber Glenn (72,65) ja Isabeau Levito (72,16).

Iluuisutamise maailmameistrivõistlused Prahas kestavad pühapäevani.