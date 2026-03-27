VAATA OTSE | Eesti jalgpallikoondis võitis Keenia vastu avapoolaja

Eesti koondise algkoosseis Keenia vastu: Karl Andre Vallner, Kristo Hussar, Kristofer Käit, Tanel Tammik, Erko Jonne Tõugjas, Michael Schjönning-Larsen, Markus Poom, Kevor Palumets, Patrik Kristal, Mattias Männilaan, Rauno Sappinen.

Enne mängu:

Eesti meeste jalgpallikoondis osaleb märtsis Rwandas toimuval FIFA Series turniiril, kus löövad kaasa veel võõrustaja esindus, Keenia ja Grenada.

Eesti alustab turniiri 27. märtsil, kui Kigalis asuval Amahoro staadionil kohtutakse Keeniaga. Teises poolfinaalis lähevad samal päeval vastamisi Rwanda ja Grenada. Miniturniiri lõppkohad mängitakse välja 30. märtsil.

Eesti grupi matšid toimuvad enam kui 45 000 pealtvaatajat mahutaval Amahoro staadionil, mis valmis 1986. aastal ning viimased laiendustööd tehti 2024. aastal.

Endine Lõuna-Aafrika jalgpallitähe Benni McCarthy juhendatav Keenia koondis asub maailma edetabelis 112. kohal ehk Eestist 16 positsiooni võrra kõrgemal.

Maailmameistrivõistlustele pole koondis kunagi jõudnud ja Aafrika Rahvuste karikaturniiril on kõigil kuuel osaluskorral piirdutud alagrupiturniiriga. Viimasele kolmele finaalturniirile meeskond aga ei kvalifitseerunud.

Eelmisel aastal toimunud MM-valikmängudes sai koondis siiski ka kaks võitu: kodus Seišellide üle 5:0 ja võõrsil Burundi üle 1:0. Samuti viigistati võõrsil Gambiaga 3:3. Samas novembris Türgis toimunud maavõistlusmängus häviti Senegalile lausa 0:8.

Eesti koondis

Väravavahid

Karl Andre Vallner (28.02.1998) – Tallinna FCI Levadia 4/0

Henri Perk (14.10.1999) – Nõmme Kalju FC 0/0

Kaur Kivila (22.11.2003) – Tallinna FC Flora 0/0

Kaitsjad

Michael Schjønning-Larsen (02.02.2001) – Kilmarnock FC (SCO) 18/0

Ioan Yakovlev (19.01.1998) – Panionios (GRE) 12/1

Joseph Saliste (10.04.1995) – Tallinna FCI Levadia 10/0

Erko Jonne Tõugjas (05.07.2003) – Halmstads BK (SWE) 5/0

Kristo Hussar (28.06.2002) – AS Trencin (SVK) 5/0

Robert Veering (01.12.2005) – Tallinna FC Flora 1/0

Sander Tovstik (26.03.2006) – Tallinna FC Flora 0/0

Mihhail Kolobov (02.03.2005) – Tallinna FC Flora 0/0

Tanel Tammik (14.06.2002) – Tallinna FCI Levadia 0/0

Kristofer Käit (04.04.2005) – Portimonense SC (POR) 0/0

Poolkaitsjad

Markus Poom (27.02.1999) – AS Trencin (SVK) 33/0

Vladislav Kreida (25.09.1999) – Tallinna FC Flora 21/0

Markus Soomets (02.03.2000) – IK Start (NOR) 21/0

Kevor Palumets (21.11.2002) – Podbrezova Železiarne (SVK) 17/1

Patrik Kristal (12.11.2007) – FC Köln (GER) 10/0

Rommi Siht (30.06.2006) – Nõmme Kalju FC 0/0

Ründajad

Rauno Sappinen (23.01.1996) – Tallinna FC Flora 63/17

Alex Matthias Tamm (24.07.2001) – Livingston FC (SCO) 19/2

Karel Mustmaa (08.08.2005) – Thessaloniki PAOK (GRE) 2/0

Mattias Männilaan (08.09.2001) – Nõmme Kalju FC 0/0