VAATA OTSE | Prahas liuglevad areenile jäätantsijad

Täna kell 14.35 alustavad ETV+ ja ERR-i spordiportaal otseülekannet iluuisutamise maailmameistrivõistlustelt Prahas, kus on kavas jäätantsu rütmitants.

Jäätantsu rütmitantsus tuleb areenile 31 paari, kellest 20 pääseb edasi vabatantsule. Eesti paare võistlustules ei ole.

Neljandas grupis teeb oma esituse ka Milano Cortina olümpiamängud võitnud Prantsusmaa paar Laurence Fournier Beaudry - Guillaume Cizeron. Neil on võimalus teha tänavustel tiitlivõistlustel puhas vuuk, sest enne olümpia krooniti nad ka Euroopa meistriteks.

Lisaks osaleb seitsmendas grupis olümpiamängudel pronksini jõudnud Kanada paar Piper Gilles - Paul Poirier, aga hõbemedalid võitnud Ameerika Ühendriikide paar Madison Chock - Evan Bates kaasa ei tee.

Leedulased saavad kindlasti pöialt hoida samuti viimases grupis võistlevale paarile Allison Reed - Saulius Ambrulevicius, kes olümpiamängudel tuli kuuendale kohale.