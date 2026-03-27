X!

TÄNA OTSE | Prahas liuglevad areenile jäätantsijad

Iluuisutamine
Iluuisutamine

Täna kell 14.35 alustavad ETV+ ja ERR-i spordiportaal otseülekannet iluuisutamise maailmameistrivõistlustelt Prahas, kus on kavas jäätantsu rütmitants.

Jäätantsu rütmitantsus tuleb areenile 31 paari, kellest 20 pääseb edasi vabatantsule. Eesti paare võistlustules ei ole.

Neljandas grupis teeb oma esituse ka Milano Cortina olümpiamängud võitnud Prantsusmaa paar Laurence Fournier Beaudry - Guillaume Cizeron. Neil on võimalus teha tänavustel tiitlivõistlustel puhas vuuk, sest enne olümpia krooniti nad ka Euroopa meistriteks.

Lisaks osaleb seitsmendas grupis olümpiamängudel pronksini jõudnud Kanada paar Piper Gilles - Paul Poirier, aga hõbemedalid võitnud Ameerika Ühendriikide paar Madison Chock - Evan Bates kaasa ei tee.

Leedulased saavad kindlasti pöialt hoida samuti viimases grupis võistlevale paarile Allison Reed - Saulius Ambrulevicius, kes olümpiamängudel tuli kuuendale kohale.

Toimetaja: ERR Sport

iluuisutamise uudised

07:52

TÄNA OTSE | Prahas liuglevad areenile jäätantsijad

26.03

Hase ja Volodin tulid Prahas esmakordselt maailmameistriks Uuendatud

26.03

Tippmarki parandanud Selevko teenis MM-i lühikavas kolmanda koha Uuendatud

26.03

VIDEO | Aleksandr Selevko sooritas MM-il veatu lühikava

25.03

Kullasoosikuid lahutab paarissõidu lühikava järel vähem kui pool punkti

25.03

Lilender: Niina on supertubli, aga väsimus pikast hooajast paistis välja

25.03

VIDEO | Petrõkina andis kaskaadiga veidi punkte ära, aga võitles lõpuni

25.03

Langerbaur nihutas MM-il rekordit, Petrõkinalt taas korralik lühikava

24.03

Selgusid Petrõkina ja Langerbauri kolmapäevased stardiajad MM-il

23.03

Langerbaur MM-i eel: ettevalmistus oli hea

22.03

Petrõkina: hooaja lõpus hakkab kõik vaikselt valutama, aga see on normaalne

21.03

ERR vahendab järgmisel nädalal iluuisutamise MM-i teles ja veebis

09.03

Selevko ja Varnavskaja kandideerivad ISU auhindadele

08.03

Petrõkina on MM-i eel jalga hoidnud: valu ei lähegi täielikult ära

08.03

Rekordilist taset näidanud Levandi teenis Oslos esikoha, Leonova kolmas

videod

sport.err.ee uudised

08:38

TÄNA OTSE | Kuidas läheb Eestil jooksjate maa koondise vastu?

07:52

TÄNA OTSE | Prahas liuglevad areenile jäätantsijad

26.03

Itaalia jalgpallikoondis jõudis nukra seeria lõpetamisest võidu kaugusele

26.03

Gauff loovutas Miamis Muchovale vaid kaks geimi, Sinner Tiafoe'le neli

26.03

Hase ja Volodin tulid Prahas esmakordselt maailmameistriks Uuendatud

26.03

Esikümnes lõpetanud Kõiv valis Belgias vale liini

26.03

ETV spordisaade, 26. märts

26.03

Võru Barrus jäi poolfinaalseerias raske võiduga ellu

26.03

Eesti käsipallikoondis sai teada vastased EM-valiksarjas

26.03

Eesti U-21 jalgpallikoondis jäi EM-valikturniiril Islandile alla

26.03

ROK: transsoolised sportlased ei tohi olümpial naiste seas võistelda

26.03

Robert Griffin üritab lipujalgpallis USA olümpiakoondisse murda

26.03

Eestis toimuva jalgpalli U-17 EM-finaalturniiri patroon on Anier

26.03

Väike-Maarjas toimub Lurichi 150. sünniaastapäevale pühendatud jooks

26.03

Eesti jalgpallikoondis peab Rwandas hakkama saama ilma Vetkalita

