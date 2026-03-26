Esikümnes lõpetanud Kõiv valis Belgias vale liini

Glen Gregory Kõiv, Autor/allikas: Eesti Jalgratturite Liit/Facebook
Belgias peetud 76-kilomeetrisel meesjuunioride ühepäevasõidul Zottegem-Strijpen pälvis Glen Gregory Kõiv seitsmenda ja Karel Gustav Rei (mõlemad Pierre & Sol – OG Cycles) 66. koha.

"Kogu aeg rünnati ja alguses oli võistlus suhteliselt närviline," vahendab ejl.ee Kõivu sõnu. "Samas läks tunne nii minul kui Karelil iga ringiga järjest paremaks, mispärast üritasime ka mõned rünnakud ette võtta, mis kahjuks välja ei tulnud. Mõned ringid enne lõppu said kaks jooksikut eest, keda enam kätte ei saadudki."

"Viimasel ringil hoidsime end Kareliga grupi ees ja läksime rünnakutega kaasa, kui neid tekkis," jätkas Kõiv. "500 meetrit enne finišit oli kitsas parem kurv, millest lõpuni läks vaid ülesmäge. Olime koos heal positsioonil, kuid Karelil tekkisid krambid. Mina valisin seekord vale liini, kust sprintima hakata ja jäin kinni. Tunne oli isegi päris hea ja see näitab, et oleme hea talvise ettevalmistuse teinud."

Esikoha pälvis belglane Xibe Bral (Wielerclub "Onder – ons parike" VZW; 1:46.45), edestades kaasmaalast Wiebe Kimpet (Sport en Steun Cycling Team; +0.02). 31 sekundit hiljem finišeerinud peagrupist oli parim belglane Mathis de Waele (Wielerclub "Onder – ons parike" VZW).

Nii Kõiv kui Rei esindavad Eesti juunioride maanteekoondist reedel peetaval Rahvuste Karika sarja kuuluval ühepäevasõidul E3 Saxo Classic. Lisaks on stardijoonel veel Hugo Hendrik Orav, Robert Sebastian Heinsar, Lukas Bobkin ja Niklas Lond.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

jalgrattauudised

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo