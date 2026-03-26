Eestis toimuva jalgpalli U-17 EM-finaalturniiri patroon on Anier

Tänavu mais ja juunis Tallinnas ja Rakveres toimuva jalgpalli U-17 noormeeste EM-finaalturniiri patroon on Eesti meeste koondise pikaaegne ründaja Henri Anier.

Alates 2011. aastast Eesti A-koondist esindanud Anier on kogenud väravakütt, kelle kirev karjäär on viinud teda mängima mitmesse välisriiki. Tänasel päeval Paide Linnameeskonda esindav mängumees on varasemalt lisaks kodumaale pallinud Itaalias, Norras, Šotimaal, Saksamaal, Rootsis, Soomes, Lõuna-Koreas, Hollandis, Tais ja Hongkongis, kirjutab jalgpall.ee.

Enne täiskasvanute koondisesse jõudmist esindas ta Eestit mitmes erinevas noorteklassis – sealhulgas U17 vanusegrupis, kelle eest sai ta 2006. aastal viie mänguga kirja kaks väravat.

"Kui kunagi ise noortekoondistes mängisin, tundsin enne suuri mänge alati tugevat elevust ja mõnusat pinget. Kuigi minu karjäär on olnud pikk, mäletan seda tunnet siiani väga selgelt. Need olid mängud, mis innustasid ning kujundasid minu karjääri ja elu väga olulisel määral," ütles Anier. "Olen õnnelik, et Eesti noormeestel on võimalik kodusel turniiril mängida Euroopa kõige tugevamate võistkondade vastu. Soovin kõigile mängijatele palju edu! Andke endast maksimum, võidelge Eesti eest täiega ja nautige kogu protsessi, sest siit võib alguse saada midagi tõeliselt suurt ja elumuutvat."

Eesti meeste A-koondise eest on Anier pidanud 104 mängu ning löönud 23 väravat, mis teevad temast praeguste tegevjalgpallurite arvestuses koondise parima väravaküti. 2025. aastal tunnustati Anieri ka Eesti Jalgpalli Liidu hõbemärgiga.

U-17 vanuseklassi EM-finaalturniir, kus osaleb Eesti 2009. aastal ja hiljem sündinud noormeeste koondis, kestab 25. maist kuni 7. juunini. Mängud toimuvad Tallinnas A. Le Coq Arenal, Kadrioru staadionil ja Kalevi keskstaadionil ning Rakveres sealsel linnastaadionil.